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Георгий Черданцев сделал прогноз на первый матч "Уфы" в еврокубках

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев считает, что первый матч "Уфы" в еврокубках сложится для российской команды неудачно

"Конечно, Уфа фаворит, но боюсь, всё будет для Уфы не так-то просто. Со словенским футболом мы знакомы, и это не самое приятное для российского футбола воспоминание: сборная Словении, Марибор. Последний играл в основном турнире Лиги чемпионов в прошлом сезоне и создал проблемы Спартаку.

Сомневаюсь, что Домжале сильно отличается по классу от Марибора. Что за команда Уфа с новым тренером, тоже пока не очень понятно: мы привыкли к тому, что у предыдущих наставников это была низовая, очень мало пропускающая команда, сейчас судя по результатам контрольных матчей, есть, над чем задуматься: Уфа не сыграла ни одного матча на ноль. А у Марибора в марте, кстати, Домжале выиграл в гостях. Ставки: "Х2" за 2.2, "Домжале забьет: да" за 1.88", - приводит слова Черданцева Betting Insider
Теги: Черданцев Уфа
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:36) #
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