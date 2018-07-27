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Роман Зобнин: жалко, что "Тосно" и "Амкара" больше нет

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что планирует смотреть матч за Суперкубок, чтобы узнать, в какой форме находятся ЦСКА и "Локомотив", которые встретятся в этой игре.

- Сегодня будет матч за Суперкубок. Будете за ним следить? И согласны с мнением, что ЦСКА не должен играть?

- Без разницы, потому что нас нет. Я буду смотреть игру, чтобы узнать, кто в какой форме находится.

- Какие мысли по поводу того, что "Тосно" и "Амкара" больше нет?

- Жалко. Не хочется, чтобы наши клубы закрывались.

- Головин перешел в Монако. Что скажете?

- Рад, что он перешел в более сильный клуб. Надеюсь, что эта команда станет для него трамплином. Кроме того, я надеюсь, что кто-то еще из наших ребят уедет.

- А вы сами?

- Конкретики сейчас нет, хотя интерес у клубов есть. Поэтому трудно что-то говорить. Я счастлив в "Спартаке" и думаю о завтрашнем матче.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зобнин
Сегодня, 19:01
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:11) #
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Конечно жалко. Кто вам еще так лихо одно место надрал.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все правильно,не надо торопится успеешь туда попасть если отыграешь на хорошем уровне пару сезонов главное без травм !!!


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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