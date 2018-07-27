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Роман Зобнин: жалко, что "Тосно" и "Амкара" больше нет
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что планирует смотреть матч за Суперкубок, чтобы узнать, в какой форме находятся ЦСКА и "Локомотив", которые встретятся в этой игре.
- Сегодня будет матч за Суперкубок. Будете за ним следить? И согласны с мнением, что ЦСКА не должен играть?
- Без разницы, потому что нас нет. Я буду смотреть игру, чтобы узнать, кто в какой форме находится.
- Какие мысли по поводу того, что "Тосно" и "Амкара" больше нет?
- Жалко. Не хочется, чтобы наши клубы закрывались.
- Головин перешел в Монако. Что скажете?
- Рад, что он перешел в более сильный клуб. Надеюсь, что эта команда станет для него трамплином. Кроме того, я надеюсь, что кто-то еще из наших ребят уедет.
- А вы сами?
- Конкретики сейчас нет, хотя интерес у клубов есть. Поэтому трудно что-то говорить. Я счастлив в "Спартаке" и думаю о завтрашнем матче.
"Спорт-Экспресс"
- Сегодня будет матч за Суперкубок. Будете за ним следить? И согласны с мнением, что ЦСКА не должен играть?
- Без разницы, потому что нас нет. Я буду смотреть игру, чтобы узнать, кто в какой форме находится.
- Какие мысли по поводу того, что "Тосно" и "Амкара" больше нет?
- Жалко. Не хочется, чтобы наши клубы закрывались.
- Головин перешел в Монако. Что скажете?
- Рад, что он перешел в более сильный клуб. Надеюсь, что эта команда станет для него трамплином. Кроме того, я надеюсь, что кто-то еще из наших ребят уедет.
- А вы сами?
- Конкретики сейчас нет, хотя интерес у клубов есть. Поэтому трудно что-то говорить. Я счастлив в "Спартаке" и думаю о завтрашнем матче.
"Спорт-Экспресс"
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