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Официально: Витиньо - игрок "Фламенго"

Нападающий ЦСКА Витиньо покидает команду. Армейский клуб согласовал с "Фламенго" трансфер игрока, сообщает твиттер ЦСКА.

Витиньо отправится в Бразилию после возвращения в Москву с матча за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать игрока за 10 миллионов евро.
Теги: Витиньо ЦСКА Фламенго
Сегодня, 01:54
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4
(0)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:03) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: DenStavropol
Было видно, что глаза не горят. Такие нах не нужны ни в одной команде

Так он уже знал о трансфере. Какие нах горящие глаза?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 02:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Было видно, что глаза не горят. Такие нах не нужны ни в одной команде
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сегодня много нырял и играл грубо - в Сабу влетел коленом в корпус.
Странный игрок, вроде удар есть а стремления мало.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 01:59) #
  • -1
  •  (1)

нах,кто не хочет...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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