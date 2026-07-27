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Еще один дебют Шварца у руля «Динамо» не задался: бело-голубые дома не смогли переиграть «Крылья Советов»

Первый официальный матч немца во главе московского клуба после возвращения не принес радости динамовским болельщикам: встреча 1-го тура, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась нулевой ничьей.
Фото: ФК «Динамо», РПЛ

Опять все те же лица



«Динамо» на первый матч нового сезона вышло на поле практически в том же составе, что и в концовке прошлого.

Единственные заметные корректировки коснулись обороны: справа появился Леон Зайдензаль - его выход обусловлен тем, что Хуан Касерес, только вернувшийся в расположение команды после ЧМ, еще не готов помочь своим партнерам. Ну и неожиданным стало появление Глебова с первых минут на поле.

У «Крыльев Советов» состав тоже выглядел весьма предсказуемо. На своих местах у самарцев Песьяков, Констанца, Олейников, Бабкин, Витюгов, которыми все также руководит Сергей Булатов, продливший контракт с клубом в межсезонье.

Особый интерес вызывали только бывшие динамовцы - Лепский и Макаров - ныне представляющие Самару. Оба числились в заявке, но в стартовом составе места им не нашлось.

Денис появился на поле лишь во втором тайме, поскольку с первых минут в финальной трети поля у самарцев действовали Рахманович, Олейников, Рассказов и Витюгов.

Тотальное доминирование «Динамо» не дало результата в первой половине игры



С первых минут хозяева поля взяли игру под свой контроль и активно демонстрировали высокий прессинг, стараясь не затягивать розыгрыши в центре и постоянно обострять ситуацию.

Цифры не лгут и убедительно отражают картину первого тайма: владение мячом - 70 на 30 в пользу москвичей, удары - 12 против 5 (в створ - 3 против 2).

Тем не менее превратить игровое превосходство в голы бело-голубые не сумели. Более того, ближе к середине тайма самарцы создали два неплохих момента.

Особенно запомнилась атака с участием Ивана Олейникова: он продавил оппонента на фланге, прошел Осипенко и пробил по воротам - надежно сыграл вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

Еще один дебют Шварца у руля «Динамо» не задался: бело-голубые дома не смогли переиграть «Крылья Советов»

Поворот на 180 градусов



После перерыва рисунок игры заметно изменился. «Крылья Советов» стали действовать решительнее, плотнее перекрывали зоны и реже позволяли сопернику создавать остроту у своих ворот.

При этом у ворот Лунева начали возникать моменты, которых почти не было в первой половине.

Ярким примером стал эпизод с участием Крамарича: он отдал передачу на фланг через Осипенко, затем сам открылся в районе вратарской и едва не открыл счет из убойной позиции - футболисту просто не хватило доли секунды, чтобы дотянуться до мяча.

Сандро Шварц попытался встряхнуть атаку с помощью замен: на поле появились Диас, Окишор, Миранчук и Сергеев. Однако ожидаемого импульса не последовало: в оставшееся время «Динамо» не создало ни одного по-настоящему голевого момента.

Статистика против Шварца



Ничья на «ВТБ Арене» стала неприятным сюрпризом не только из-за статуса фаворита «Динамо», но и на фоне статистики в последние годы.

За девять встреч с «Крыльями Советов» москвичи одержали восемь побед. И то единственное поражение случилось в прошлом году в кубковом матче: основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались самарцы.

Впрочем, для самого Сандро Шварца «Крылья Советов» и вовсе выглядят своеобразным «криптонитом».

Еще в свой первый период работы в России немец трижды встречался с волжанами (два раза в чемпионате и один - в кубке) и во всех трех поединках уступил с общей разницей мячей 2:8.

Нынешний матч, завершившийся со счетом 0:0, не разорвал эту неприятную для тренера тенденцию.



Фото: ФК «Динамо», РПЛ, ПФК «Крылья Советов», РПЛ

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