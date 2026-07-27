Еще один дебют Шварца у руля «Динамо» не задался: бело-голубые дома не смогли переиграть «Крылья Советов»

Опять все те же лица
«Динамо» на первый матч нового сезона вышло на поле практически в том же составе, что и в концовке прошлого.
Единственные заметные корректировки коснулись обороны: справа появился Леон Зайдензаль - его выход обусловлен тем, что Хуан Касерес, только вернувшийся в расположение команды после ЧМ, еще не готов помочь своим партнерам. Ну и неожиданным стало появление Глебова с первых минут на поле.
У «Крыльев Советов» состав тоже выглядел весьма предсказуемо. На своих местах у самарцев Песьяков, Констанца, Олейников, Бабкин, Витюгов, которыми все также руководит Сергей Булатов, продливший контракт с клубом в межсезонье.
Особый интерес вызывали только бывшие динамовцы - Лепский и Макаров - ныне представляющие Самару. Оба числились в заявке, но в стартовом составе места им не нашлось.
Денис появился на поле лишь во втором тайме, поскольку с первых минут в финальной трети поля у самарцев действовали Рахманович, Олейников, Рассказов и Витюгов.
Тотальное доминирование «Динамо» не дало результата в первой половине игры
С первых минут хозяева поля взяли игру под свой контроль и активно демонстрировали высокий прессинг, стараясь не затягивать розыгрыши в центре и постоянно обострять ситуацию.
Цифры не лгут и убедительно отражают картину первого тайма: владение мячом - 70 на 30 в пользу москвичей, удары - 12 против 5 (в створ - 3 против 2).
Тем не менее превратить игровое превосходство в голы бело-голубые не сумели. Более того, ближе к середине тайма самарцы создали два неплохих момента.
Особенно запомнилась атака с участием Ивана Олейникова: он продавил оппонента на фланге, прошел Осипенко и пробил по воротам - надежно сыграл вратарь «Динамо» Андрей Лунев.
Поворот на 180 градусов
После перерыва рисунок игры заметно изменился. «Крылья Советов» стали действовать решительнее, плотнее перекрывали зоны и реже позволяли сопернику создавать остроту у своих ворот.
При этом у ворот Лунева начали возникать моменты, которых почти не было в первой половине.
Ярким примером стал эпизод с участием Крамарича: он отдал передачу на фланг через Осипенко, затем сам открылся в районе вратарской и едва не открыл счет из убойной позиции - футболисту просто не хватило доли секунды, чтобы дотянуться до мяча.
Сандро Шварц попытался встряхнуть атаку с помощью замен: на поле появились Диас, Окишор, Миранчук и Сергеев. Однако ожидаемого импульса не последовало: в оставшееся время «Динамо» не создало ни одного по-настоящему голевого момента.
Статистика против Шварца
Ничья на «ВТБ Арене» стала неприятным сюрпризом не только из-за статуса фаворита «Динамо», но и на фоне статистики в последние годы.
За девять встреч с «Крыльями Советов» москвичи одержали восемь побед. И то единственное поражение случилось в прошлом году в кубковом матче: основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались самарцы.
Впрочем, для самого Сандро Шварца «Крылья Советов» и вовсе выглядят своеобразным «криптонитом».
Еще в свой первый период работы в России немец трижды встречался с волжанами (два раза в чемпионате и один - в кубке) и во всех трех поединках уступил с общей разницей мячей 2:8.
Нынешний матч, завершившийся со счетом 0:0, не разорвал эту неприятную для тренера тенденцию.
Фото: ФК «Динамо», РПЛ, ПФК «Крылья Советов», РПЛ