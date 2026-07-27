Главный тренер "Динамо" ответил, в чем должны прибавить бело-голубые

- Нам нужно улучшить игру при владении мячом, особенно во втором тайме. Если конкретизировать, то мы должны играть вертикально, вперед, нужно делать рывки в глубину.
Отмечу ментальную сторону. Первая официальная игра - порой эмоции захлестывают. Отмечу, что мы не смогли в какой-то степени полностью овладеть ими, - приводит слова Шварца с послематчевой пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца после возвращения в столичный клуб.