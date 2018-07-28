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Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение Минспорта наградить футболистов сборной России званиями "Заслуженных мастеров спорта".

"За тот, не побоюсь этого слова, подвиг, который совершили наши футболисты, они, безусловно, заслуживают самой высокой спортивной награды, какая только может быть. Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу.

Считаю, что сделано все правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно. Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле. Но с другой стороны – в других видах спорта, кроме футбола, мы периодически получаем награды и выигрываем соревнования. В футболе такое происходит не часто...", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 18:12
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№5 Написал: N-52 (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И рыбку съел, и на х...ю усидел.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
А какой они подвиг совершили,может хватит петь дифирамбы...
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:36) #
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Цитата: molot327
Не было никакого подвига со стороны сборной России по футболу. Был достигнут хороший спортивный результат на домашнем чемпионате мира и не более того.
Так что, есть куда расти.

Вот прошли бы еще на Евро, хотя бы до полуфинала.. тогда да. Все таки чиновники в СНГ - это отдельный вид семейства кипарисовых
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не было никакого подвига со стороны сборной России по футболу. Был достигнут хороший спортивный результат на домашнем чемпионате мира и не более того.
Так что, есть куда расти.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дык, выход есть. Нужно на значке дописать - по футболу... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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