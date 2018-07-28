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Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград
Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение Минспорта наградить футболистов сборной России званиями "Заслуженных мастеров спорта".
"За тот, не побоюсь этого слова, подвиг, который совершили наши футболисты, они, безусловно, заслуживают самой высокой спортивной награды, какая только может быть. Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу.
Считаю, что сделано все правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно. Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле. Но с другой стороны – в других видах спорта, кроме футбола, мы периодически получаем награды и выигрываем соревнования. В футболе такое происходит не часто...", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
"За тот, не побоюсь этого слова, подвиг, который совершили наши футболисты, они, безусловно, заслуживают самой высокой спортивной награды, какая только может быть. Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу.
Считаю, что сделано все правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно. Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле. Но с другой стороны – в других видах спорта, кроме футбола, мы периодически получаем награды и выигрываем соревнования. В футболе такое происходит не часто...", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
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