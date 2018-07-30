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Александр Бухаров: болельщики "Рубина" заслужили эту победу

Форвард "Рубина" Александр Бухаров после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России рассказал о том, с каким заданием выходил на поле.

– Очень рады победе. Нас сегодня очень тепло встретил стадион. Болельщики сегодня заслужили эту победу.

– Что скажите о своей игре?

– Тренер сегодня дал мне шанс. Вышел с заданием зацепиться впереди за мяч и сохранить результат для команды. Спасибо ему за доверие.

– Когда ждать первый гол?

– Вот он! (указал на прошедшего мимо Сердара Азмуна, который оформил победный дубль. ).

– Как оцените сам матч?

- Для первого тура кажется, что даже очень хорошо. После сборов на первый план всегда выходят бойцовские качества. Все матчи очень тяжелые, мало голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бухаров Рубин
Сегодня, 01:20
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