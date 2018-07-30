Александр Бухаров: болельщики "Рубина" заслужили эту победу

Форвард "Рубина" Александр Бухаров после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России рассказал о том, с каким заданием выходил на поле.– Очень рады победе. Нас сегодня очень тепло встретил стадион. Болельщики сегодня заслужили эту победу.– Тренер сегодня дал мне шанс. Вышел с заданием зацепиться впереди за мяч и сохранить результат для команды. Спасибо ему за доверие.– Вот он! (указал на прошедшего мимо Сердара Азмуна, который оформил победный дубль. ).- Для первого тура кажется, что даже очень хорошо. После сборов на первый план всегда выходят бойцовские качества. Все матчи очень тяжелые, мало голов.