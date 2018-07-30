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На матч "Крылья Советов" - ЦСКА распроданы все билеты

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сообщает, что все билеты на матч 1-го тура "Крылья Советов" - ЦСКА реализованы.

Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа.
Теги: ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 13:20
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(3)
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 15:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Когда эта команда сменит свое "совковое" название (Крылья Советов) на прекрасное имя "Самара" ?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: maksrebrov (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 13:40) #
  • -8
  •  (10)
online

Все хотят увидеть последний матч Марио Фернандеса за ЦСКА!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
И какую же квоту на продажу билетов разрешила для "Крыльев Советов" "лицензионная комиссия РФС и РПЛ" ??? Неужто на все места стадиона? Ростову на первый матч тура разрешили всего 28 тыс.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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