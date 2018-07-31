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Максим Канунников: выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий! (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников после матча первого тура Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0) рассказал о своей травме.



- Заменили меня в перерыве из-за повреждения. Чуть потянул заднюю поверхность бедра, не стали рисковать.

- К следующей игре вы должны быть готовы?

- Сутки надо лёд подержать, в четверг сделаем УЗИ. Еще есть болевые ощущения.

- Как вам игра? 0:0 - это обидный результат?

- Со стороны виднее, но в первом тайме мы неплохо играли. Было достаточно моментов, подходов, старались на скорости проводить атаки. Во втором тайме немного подсели, но в целом впечатления положительные.

- Насколько налажено взаимопонимание с партнерами?

- Ещё есть минимальным недопонимания во взаимодействии с партнерами, которые нужно наиграть, притереться друг к другу.

- Есть какая-то цель забить за сезон? 10, 15 мячей?

- Сначала будем общие цели достигать, идти от матча к матчу. Но, конечно, я выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий!

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Канунников Крылья Советов ЦСКА Rвидео
Сегодня, 21:59
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