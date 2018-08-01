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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ужасная результативность и рекордная посещаемость. Цифры первого тура
Вернувшийся российский футбол пока что поражает одновременно с положительной и отрицательной сторон - числом зрителей на трибунах и количеством забитых голов. О двух главных трендах первого тура расскажет Rusfootball.info
Посещаемость
Всё-таки Чемпионат мира не прошёл бесследно - и речь не только об оставшихся стадионах, на которые нам предстоит ходить ещё долгие годы, и прочих сувенирах помельче. Пока создается устойчивое ощущение, что страна футболом заразилась и своё нежелание наблюдать игру вживую постепенно преодолевает.
Какое-то время Леонид Слуцкий сказал, что Россия это не футбольная страна. Прямо сейчас он бы вряд ли повторил собственную мысль. Пусть, возможно, это всего лишь временный эффект.
Средняя посещаемость первого тура - рекордная. Особенно она поражает, если сравнивать с прошлым сезоном. Поразительно, но по прошествии одного игрового уик-энда мы обгоняем по средней посещаемости Голландию! Сейчас наше число - 20892 (Нидерланды противопоставляют около 19 тысяч). Для сравнения: первый тур прошлого сезона - 12398; позапрошлого - 14373.
Главное сейчас - сохранить наследие. Не отбить тягу идти на футбол. По некоторым данным - пока это не получается. Василий Уткин в своём "Футбольном клубе" довольно жёстко прошёлся по организаторам Суперкубка, и, похоже, это справедливо. Всё-таки ситуация, когда в июльскую жару на всём стадионе не продают питьевую воду - просто жесть.
На первом месте - Самара. Бывали ведь времена, когда на "Крылья Советов" ходили лучше всех в Восточной Европе. Можем повторить? Надеемся, что получится. Новый стадион, оставшийся после Чемпионата мира, этого заслуживает. При средней посещаемости прошлого сезона в 7 с лишком тысяч Самара пришла на игру с ЦСКА в количестве 39173 человек.
Но много о Самаре не будем. Роман Гуськов побывал на игре и всё изложил в отдельном материале.
Опять самый посещаемый в Восточной Европе? Чемпионат мира вернул в Самару большой футбол
Больше всех разочаровала, конечно, Казань, но от неё, будем честны, ничего и не ждали. Команда, которая третий сезон играет в одной и той же форме, команда, вокруг которой постоянно какие-то скандалы с болельщиками и неудобствами на стадионе, вряд ли заслуживает большой явки. Впрочем, весь негатив может перебить хороший футбол. "Рубин" на пару с "Краснодаром" выдали самый яркий матч первого тура. Тем более, казанцы победили.
А вот остальные клубы нашей премьер-лиги футболом не слишком радовали. Поэтому и приходилось наслаждаться больше антуражем, чем самой игрой.
Голы
С ними совсем тяжело - в восьми встречах было зафиксировано восемь голов. Первый тур начавшегося сезона стал худшим в истории - никогда так мало на старте наши клубы ещё не забивали (прошлый год, например, - 18 забитых мячей). Если же забыть, что тур был стартовым, и сравнивать его с любыми другими - повторение антирекорда.
Это, конечно, тоже проблема. Зрелищность очень важный момент в плане привлечения зрителей (и их сохранения). Если мы хотим, чтобы на наш футбол продолжало ходить много народу, с этим надо что-то делать. Но что - абсолютно неясно. Нельзя же обвинять ЦСКА в том, что они не слишком ярко атакую, - у них на это просто нет никаких ресурсов.
Единственная реальная возможность - изменение значимости забитых мячей в регламенте турнира. Но и это представляется сомнительным, поскольку воюют команды прежде всего за очки. А их как раз можно и не досчитаться при попытке сыграть зрелищно, открыто и ярко.
Почему так происходит? Причин несколько. В первую очередь, лидеры сейчас не в самой хорошей форме. ЦСКА - сами знаете, у "Локо" явные проблемы в созидании, ещё более выраженные, чем были в прошлом сезоне, - при этом москвичей лишили чистого гола. "Спартак" вообще не особенно впечатлил. "Зенит" мучился на искусственном газоне в Тюмени. И вот уже четыре матча.
Кроме того, прошедший Чемпионат мира с прагматичными победителями французами так же влияет. Главный турнир по футболу - главный тренд в мире футбола. Победители мундиаля явно дали понять, что действовать через оборону сейчас - гораздо выгоднее с точки зрения очковых приобретений.
В конце концов, какое клубам дело до болельщиков? Нет, дело, конечно, есть, но напрямую у нас ни один клуб не зависит от фанатов. Либо государственное спонсирование, либо частные деньги Галицкого.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Посещаемость
Всё-таки Чемпионат мира не прошёл бесследно - и речь не только об оставшихся стадионах, на которые нам предстоит ходить ещё долгие годы, и прочих сувенирах помельче. Пока создается устойчивое ощущение, что страна футболом заразилась и своё нежелание наблюдать игру вживую постепенно преодолевает.
Какое-то время Леонид Слуцкий сказал, что Россия это не футбольная страна. Прямо сейчас он бы вряд ли повторил собственную мысль. Пусть, возможно, это всего лишь временный эффект.
Средняя посещаемость первого тура - рекордная. Особенно она поражает, если сравнивать с прошлым сезоном. Поразительно, но по прошествии одного игрового уик-энда мы обгоняем по средней посещаемости Голландию! Сейчас наше число - 20892 (Нидерланды противопоставляют около 19 тысяч). Для сравнения: первый тур прошлого сезона - 12398; позапрошлого - 14373.
Главное сейчас - сохранить наследие. Не отбить тягу идти на футбол. По некоторым данным - пока это не получается. Василий Уткин в своём "Футбольном клубе" довольно жёстко прошёлся по организаторам Суперкубка, и, похоже, это справедливо. Всё-таки ситуация, когда в июльскую жару на всём стадионе не продают питьевую воду - просто жесть.
На первом месте - Самара. Бывали ведь времена, когда на "Крылья Советов" ходили лучше всех в Восточной Европе. Можем повторить? Надеемся, что получится. Новый стадион, оставшийся после Чемпионата мира, этого заслуживает. При средней посещаемости прошлого сезона в 7 с лишком тысяч Самара пришла на игру с ЦСКА в количестве 39173 человек.
Но много о Самаре не будем. Роман Гуськов побывал на игре и всё изложил в отдельном материале.
Опять самый посещаемый в Восточной Европе? Чемпионат мира вернул в Самару большой футбол
Больше всех разочаровала, конечно, Казань, но от неё, будем честны, ничего и не ждали. Команда, которая третий сезон играет в одной и той же форме, команда, вокруг которой постоянно какие-то скандалы с болельщиками и неудобствами на стадионе, вряд ли заслуживает большой явки. Впрочем, весь негатив может перебить хороший футбол. "Рубин" на пару с "Краснодаром" выдали самый яркий матч первого тура. Тем более, казанцы победили.
А вот остальные клубы нашей премьер-лиги футболом не слишком радовали. Поэтому и приходилось наслаждаться больше антуражем, чем самой игрой.
? В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 31, 2018
Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe
Голы
С ними совсем тяжело - в восьми встречах было зафиксировано восемь голов. Первый тур начавшегося сезона стал худшим в истории - никогда так мало на старте наши клубы ещё не забивали (прошлый год, например, - 18 забитых мячей). Если же забыть, что тур был стартовым, и сравнивать его с любыми другими - повторение антирекорда.
Это, конечно, тоже проблема. Зрелищность очень важный момент в плане привлечения зрителей (и их сохранения). Если мы хотим, чтобы на наш футбол продолжало ходить много народу, с этим надо что-то делать. Но что - абсолютно неясно. Нельзя же обвинять ЦСКА в том, что они не слишком ярко атакую, - у них на это просто нет никаких ресурсов.
Единственная реальная возможность - изменение значимости забитых мячей в регламенте турнира. Но и это представляется сомнительным, поскольку воюют команды прежде всего за очки. А их как раз можно и не досчитаться при попытке сыграть зрелищно, открыто и ярко.
Почему так происходит? Причин несколько. В первую очередь, лидеры сейчас не в самой хорошей форме. ЦСКА - сами знаете, у "Локо" явные проблемы в созидании, ещё более выраженные, чем были в прошлом сезоне, - при этом москвичей лишили чистого гола. "Спартак" вообще не особенно впечатлил. "Зенит" мучился на искусственном газоне в Тюмени. И вот уже четыре матча.
Кроме того, прошедший Чемпионат мира с прагматичными победителями французами так же влияет. Главный турнир по футболу - главный тренд в мире футбола. Победители мундиаля явно дали понять, что действовать через оборону сейчас - гораздо выгоднее с точки зрения очковых приобретений.
В конце концов, какое клубам дело до болельщиков? Нет, дело, конечно, есть, но напрямую у нас ни один клуб не зависит от фанатов. Либо государственное спонсирование, либо частные деньги Галицкого.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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