Ужасная результативность и рекордная посещаемость. Цифры первого тура

? В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).



Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe