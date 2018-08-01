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ФНС приостановила деятельность банковского счета "Анжи"

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского Анжи", рассказал в среду генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов.

"Действительно, налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина - задолженность по налоговым выплатам", - сказал Флегонтов.

По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке "Анжи" держал финансовые средства.

Ранее власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство "Анжи" заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.

ТАСС
Теги: Анжи
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