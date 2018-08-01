ФНС приостановила деятельность банковского счета "Анжи"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (9)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (9)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
12:13
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
11:52
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
11:48
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
10:50
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
09:30
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе (1)
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе (1)
ФНС приостановила деятельность банковского счета "Анжи"
Федеральная налоговая служба России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского Анжи", рассказал в среду генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов.
"Действительно, налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина - задолженность по налоговым выплатам", - сказал Флегонтов.
По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке "Анжи" держал финансовые средства.
Ранее власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство "Анжи" заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.
ТАСС
"Действительно, налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина - задолженность по налоговым выплатам", - сказал Флегонтов.
По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке "Анжи" держал финансовые средства.
Ранее власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство "Анжи" заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.