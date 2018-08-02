Руслан Пименов: скорее всего, в матче "Локомотив" - "Спартак" увидим ничью 1:1

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал о впечатлениях по поводу игр стартового тура чемпионата РПЛ, поделился ожиданиями от центрального матча второго тура «Локомотив» - «Спартак», а также отметил, что пока затрудняется ответить на вопрос о том, правильно ли было присваивать звание ЗМС футболистам сборной России.- Какие впечатления от первых матчей? Наверное, после чемпионата мира, тем более того, который проходил дома, на внутренний чемпионат пока трудно перестроиться, - отметил Пименов. - Первый тур по игре был на раскачке. Выделить какой-то матч не могу: сыграли все очень ровно. Плюс были сложные погодные условия. Сейчас везде довольно жарко — это отражается на игре. Если, конечно, играть в девять часов вечера, то, да, скорости, после того, как спадет жара, уже на порядок выше. Но повторюсь, эмоционально никто еще от чемпионата мира не отошел. Нужно время. И болельщикам, и футболистам.- Ожидал этого вопроса, но комментировать, наверное, не буду. Почему? Просто пока для себя не понял, кто здесь прав, а кто нет. Нужно время, чтобы все хорошо осмыслить. Впечатления пока двоякие. Нужно, наверное, еще пообщаться со спортсменами не из мира футбола. Знаком с лыжником Александром Легковым — интересно его мнение будет послушать. Надо послушать мнение наших хоккеистов-сборников. Чем больше будет информации, тем больше будет возможностей составить объективное мнение. И это будет более взвешенное решение. Для себя. Не для кого-то там, а именно для себя. И потом я буду готов это озвучить.- Дерби — это всегда интересно. Сейчас «Локомотиву» надо отстаивать чемпионские позиции. Тем более в матче с «Уфой» у «Локо», наверное, была не осечка, а спасение, когда Гилерме «потащил» пенальти. При этом, конечно, у «Локомотива» неправильно не засчитали гол. И здесь я согласен с Семиным, что необходимо внедрять в нашем чемпионате VAR, чтобы не было лишних споров. Эта система очень важна для российского чемпионата. Да, конечно, все говорят, что она очень дорогая, но чемпионат мира провести ведь гораздо дороже. Это не строительство стадионов — так что деньги выделить можно. Да и болельщикам с VAR футбол смотреть интереснее, это элемент шоу. Что касается предстоящей игры, то думаю, будет интереснейший матч. Вспоминаю противостояния «Локо» и «Спартака» и не могу здесь найти такой встречи, которая была бы скучна. Думаю, и сейчас все будет, как и всегда. Из тех матчей, в которые играл против «Спартака», конечно, больше всего запомнились те, в которых мы выигрывали. Например, тот, когда мы победили 2:1 в «Лужниках». Это было перед чемпионатом мира (22 марта 2002 года — Rusfootball.info). Я тогда забил два мяча — из памяти это не вычеркнуть. Стадион полный собрался. Мне тогда понравилось, как отреагировали болельщики «Спартака»: они аплодировали «Локомотиву». Потому что игра была честная и боевитая. «Спартак» бился, но мы сыграли лучше.-В «Локо» перешел полузащитник польской сборной Крыховяк. Будем надеяться, что он поможет команде. Специалисты скептически относятся к трансферу, полагая что лучшие моменты в карьере Крыховяка позади? Ну, может быть, на мировой арене это так, но в нашем чемпионате он прекрасный помощник, и он здесь будет одним из лучших игроков. Пока наша лига не входит в топ-5, поэтому для нашего внутреннего чемпионата Крыховяк — то, что нужно сейчас «Локо». Все зависит от него, от того, как он отнесется к нашему чемпионату. Если отнесется спустя рукава, то будет выглядеть посредственным футболистом. Если отнесется так, как относились такие легионеры, как Чорлука, Вагнер Лав, Видич, Халк, все скажут, что это удачный трансфер. Настроится — все будет в порядке, не настроится и решит, что здесь просто можно заработать денег и уехать — это уже другая история... Но, естественно, Семин не даст ему спустя рукава играть. Это уж точно. С игроков он очень строго спрашивает. В «Локомотиве» сейчас есть защита, средняя линия, тактика, тренер. Вот только забивного форварда давно нет - хотелось бы увидеть. Если говорить о новичках спартаковцев, то Ташаев — хороший игрок. Ему, правда, надо прибавлять. Потому что на старом багаже в «Спартаке» не заиграть. Нужно постоянно прогрессировать. Скажем так, это большой аванс из-за того, что рынок сейчас тяжелый. Французский защитник Жиго? Французы очень хорошо играют на «втором этаже». Довольно мощно можно использовать это качество при стандартных положениях, но бывают позиционные ошибки. Поэтому посмотрим, как он отыграет.- Сложно сказать. Мне кажется, что забьют обе команды. Думаю, что будет ничья. При Семине «Локо» всегда под нагрузками начинал чемпионат, но после тура четвертого-пятого набирал ход и остальные матчи играл уверенно. Поэтому, скорее всего, может быть 1:1. Не знаю. Посмотрим.- Если главному тренеру Дмитрию Хохлову дадут карт-бланш в плане трансферов, тогда у «Динамо» есть шанс. А если опять же будут лезть «советчики», то будут проблемы. Хохлов — умный футболист и вдумчивый тренер. Когда в «Динамо» в свое время были Силкин и Хохлов, на команду было приятно смотреть. Это была одна из лучших команд, люди играли с удовольствием.- О новичках команды пока ничего не скажу: пока толком не видел еще. А то, что это самая стабильная команда за последние 15 лет — это факт. Уверен, что в ЦСКА будет все хорошо. Потому что вертикаль власти в клубе сохранилась. Если президент клуба и тренер команды мыслят одинаково, то все должно быть в порядке. Надо отдать ЦСКА должное за то, что не стал удерживать Головина. Игрок всю жизнь будет благодарен клубу, который дал ему дорогу в большой футбол и продал в хороший европейский клуб на том пиковом возрасте, когда надо уезжать.