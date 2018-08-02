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В. Березуцкий: Головин уникальный игрок - такие в нашей стране рождаются раз в 50 лет

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий назвал новичка "Монако" Александра Головина уникальным игроком.

"Головин просто уникальный парень. Я видел фотографии стадиона, на котором он вырос. Головин очень быстрый, хорошо стартует, здорово ведет борьбу. Огрехи в розыгрыше мяча, частые потери он компенсирует своим желанием.

Я не видел, чтобы он проигрывал борьбу ни одному европейскому топовому футболисту. Его обыгрывали, но он успевал вернуться назад и отобрать мяч. Уникальный игрок. В нашей стране такие рождаются раз в 50 лет", - цитирует Березуцкого Чемпионат.
Теги: Березуцкий В. Головин
Сегодня, 13:25
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№6 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Совсем дурак Василий? По его версии получается что Мостовой, Карпин, Онопко, Канчельскис,Семак,Аршавин, Аленичев и еще можно с десяток привести фамилий оказываются хуже Головина?
Вася с бодуна походу.

А что Онопко или Семак с Аленичевым какие-то топовые футболисты что ли были? Средние игроки абсолютно по европейскимм меркам.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:53) #
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online

И тут Васю понесло, занесло и пронесло.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рождаются у нас, а заканчивают карьеру в Казахстане. То же самое писали и про Аршавина. Пора уже поменять пластинку.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:47) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем дурак Василий? По его версии получается что Мостовой, Карпин, Онопко, Канчельскис,Семак,Аршавин, Аленичев и еще можно с десяток привести фамилий оказываются хуже Головина? joy
Вася с бодуна походу.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Во разговорился, оратор. Лучше бы играл, это у него лучше получается, щас мода на ветеранов.

Цитата: Сэт
я думаю, что просто система ДЮСШ и вообще поиска молодых ребят абсолютно никакущая...вот и рассматриваются такие игроки как Головин как самородки раз в 50 лет.

Да, это так.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
я думаю, что просто система ДЮСШ и вообще поиска молодых ребят абсолютно никакущая...вот и рассматриваются такие игроки как Головин как самородки раз в 50 лет.
Он отличный футболист, но я про систему. Система дебильнейшая. Ребята попадают в футбол по большей части случайно.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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