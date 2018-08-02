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Динамовец Абдул-Азиз Теттех дисквалифицирован на два матча за грубый фол в первом туре

Как сообщает пресс-служба "Динамо", хавбек москвичей Абдул-Азиз Теттех получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате России.

На 7-й минуте матча 1-го тура против "Арсенала" ганец получил прямую красную карточку за удар ногой хавбека Горана Чаушича.
Теги: Динамо
Сегодня, 14:42
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