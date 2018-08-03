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СМИ: Понтус Вернблум 3 августа перейдет в ПАОК

Полузащитник Понтус Вернблум может продолжить карьеру в греческом ПАОК, сообщает SDNA.

Ожидается, что 32-летний швед 3-го августа подпишет трёхлетний контракт на € 5 млн.

Последним клубом Понтуса был московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 00:08
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(1)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Классно он Гинерка шваркнул,у ослов смотрю до сих пор тухесы горят,после последнего дерби
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как повезло Вермблуму, и как не повезло нашим соискателям Лиги чемпионов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
У кого-то сработала мышечная память и непроизвольно начали болеть кости ...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:23) #
  • -1
  •  (3)

Спартачку приготовиться)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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