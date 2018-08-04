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Шведский форвард Исаак Телин предпочел "Локомотиву" киевское "Динамо"

Нападающий "Андерлехта" Исаак Телин, которым интересовался "Локомотив", сегодня подпишет контракт с киевским "Динамо".

Как сообщает Fotbolldirekt, "Динамо" сделало 26-летнему игроку более выгодное предложение, чем до этого "Локомотив" и "Ньюкасл", который также пытался приобрести футболиста.
Теги: Андерлехт Динамо Киев Локомотив Ньюкасл
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:33) #
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Оце так зрада! Продался бандеровцам. А мог бы духовные скрепы постигать
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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