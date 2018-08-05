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Понтус Вернблум из-за жены отказался переходить в ПАОК

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отказался подписывать контракт с ПАОКом.

Одна из причин – нежелание его жены жить в Салониках.

Официальных данных от греческого клуба по поводу трансфера Вернблума, которого собирались заявить до матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком", пока нет. Тем временем в Турции пошли слухи об интересе к хавбеку со стороны "Галатасарая".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 12:04
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(3)
№10 Написал: miktar (Сегодня, 13:09) #
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online

несолидно.
Вспомните шевченко , кем был в Милане, и как " погиб" в сраной англии...

тоже из-за жены (бабья)


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
совсем чувачок влез под каблучок


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№8 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Швед узнал что со Спартаком играть придется и передумал, не зажило у него еще после крайнего дерби joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, когда -то раньше, Нина кого - то подстригла в Салониках так же, как Понтуса.
Теперь боится возвращаться.

ТЫЦ


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А денюжки жене нравятся,хотя если он уже даже внукам заработал,тогда капризы жены не критичны
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Frankenstein
Похоже сегодня добьют ослиные тухесы

Для полноты Картины и, сегодня требуется победа Ростова на ормейцами


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:19) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
жена за ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ топит


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:16) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже сегодня добьют ослиные тухесы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 12:14) #
  • +6
  •  (10)

А сколько радости было у болеющих против!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Подкаблучник.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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