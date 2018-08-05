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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:10
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
19:17
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
19:16
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Гол Паршивлюка принес "Ростову" победу над ЦСКА
ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Ростова".
Чемпионат России
2 тур
Стадион: ВЭБ Арена (Москва, Россия)
ЦСКА – "Ростов" 0:1
Гол: Паршивлюк, 7.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46), Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Калачёв, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.
Предупреждения: Ахметов, 50, Юсупов, 52, Бийол, 66, Набабкин, 90+3.
Чемпионат России
2 тур
Стадион: ВЭБ Арена (Москва, Россия)
ЦСКА – "Ростов" 0:1
Гол: Паршивлюк, 7.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46), Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Калачёв, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.
Предупреждения: Ахметов, 50, Юсупов, 52, Бийол, 66, Набабкин, 90+3.
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