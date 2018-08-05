Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гол Паршивлюка принес "Ростову" победу над ЦСКА

ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Ростова".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: ВЭБ Арена (Москва, Россия)

ЦСКА – "Ростов" 0:1

Гол: Паршивлюк, 7.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46), Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Калачёв, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.

Предупреждения: Ахметов, 50, Юсупов, 52, Бийол, 66, Набабкин, 90+3.
Теги: Ростов ЦСКА
Сегодня, 20:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
93
(10)
Вернуться назад   1 2 3 4   Следующая страница
№93 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Frankenstein
Понимаю,я не понима

Сколько раз повторять , что есть которые ЗА, и есть те кто ПРОТИВ!! Третьего не дано!
Вот в этом ищи ответ

Это понятно,просто не понимаю когда например у твоей команды все хорошо,зачем там о каком то Цска беспокоится?)следовательно любая неудача бомжеконского пула будет расцениваться одинаково

Цитата: Рома Евсеенко
Frankenstein,
При чем тут нравится не нравится???Я тебе подсказал на твой пост,,цыплят по осени считают,,ты сам затронул ЛЧ где вы в жжоопе,далеко от дырки,а кони там себя чухают будь здоров,лучшие из наших так сказать клубов в этом деле...Что не так???

Я задал тебе конкретные вопросы ты начал юлить,нравится не нравится,вы много каждый год насчитали цеплят, чтобы рассуждать с высоты?вот поэтому ,я не понимаю твоего адвокатское в данном случае
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№92 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,
При чем тут нравится не нравится???Я тебе подсказал на твой пост,,цыплят по осени считают,,ты сам затронул ЛЧ где вы в жжоопе,далеко от дырки,а кони там себя чухают будь здоров,лучшие из наших так сказать клубов в этом деле...Что не так???
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№91 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Frankenstein
Понимаю,я не понима

Сколько раз повторять , что есть которые ЗА, и есть те кто ПРОТИВ!! Третьего не дано!
Вот в этом ищи ответ


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№90 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Рома Евсеенко,
Из года в год одно и то же,понимаешь о чем речь...

Понимаю,я не понимаю почему ты болельщик зенита вписывается за цска,это при том что они постоянно глумятся над вами,что выше вас в таблице,вы мимо ЛЧ и ТД,неужели нравится?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№89 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (2)

Ростов с выездной победой!
А вот и первая сенсация в ЧР!!!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№88 Написал: midlton Eire (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Ну-ну, расскажи, сколько лет было Титову, Павленко, Безродному, Евсееву, Головскому, Мелешину, Ширко, Кечинову...

Ну Титов это талант , тоже самое как и Дзагоев, их можно не считать пацанами.
Павленко сыграл 2 игры, Головской 9, Безродный 10...Хватит притягивать пацанов, не они делали игру


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№87 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Можно сколь угодно трындеть про новую строющуюся команду и прочую хрень, но балелам этого хватит на 5-6 туров. А когда придет ЛЧ и начнется откровенный позор, вся эта молодежь вместе с Гинером и Гончаренко будет подвержена анафеме. Футбол не может жить без результата кто бы что не говорил
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№86 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рома Евсеенко,
Из года в год одно и то же,понимаешь о чем речь...
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№85 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Цитата: Смотрящий
Один уже попробовал.
В 1996 -м.

ну ка расскажи, сколько игроков играло?
Тихонов, Титов, Аленичев, Горлукович,Цымбаларь, Евсеев, Филимонов, Хлестов. и это пацаны? Любите вы приукрасить, там еще частчно и Никифоров с Пятницким играли, вот и целая команда

Ну-ну, расскажи, сколько лет было Титову, Павленко, Безродному, Евсееву, Головскому, Мелешину, Ширко, Кечинову...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№84 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Frankenstein,так я и живу настоящим,радуюсь так сказать...таблица слева

Вот и правильно,радуйся пока календарь благоволит,а за конюшню то зачем вписываться?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№83 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,так я и живу настоящим,радуюсь так сказать...таблица слева
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№82 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: topdon
отдайте им бывших ростовских игроков, чтобы лавку не протирали

Зачем ростовских? Мы бы им лучших из лучших. Заболотного (а что, за сборную играл, помогал ковать будущих ЗМС), Чернова для парности. Еще могли бы из спартаковского дубля игроков попросить (Мелкадзе хорош, к примеру).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№81 Написал: Волжанин (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ДЯДЬКА
maradona72,
Молдавашка, а ты в армии служил?

Дебилов, к тому же молдавских, в пастухи не везде берут, а ты про армию спрашиваешь.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
№80 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:49) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Frankenstein,
Улыбнуло....я не о сегодняшнем дне,о завтрашнем

Ну это к цыганке обратись или к Луческу,нужно жить настоящим,как постоянно дудели ослики
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№79 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Один уже попробовал.
В 1996 -м.

ну ка расскажи, сколько игроков играло?
Тихонов, Титов, Аленичев, Горлукович,Цымбаларь, Евсеев, Филимонов, Хлестов. и это пацаны? Любите вы приукрасить, там еще частчно и Никифоров с Пятницким играли, вот и целая команда


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№78 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:45) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Иди сюда конявые....


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№77 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (5)

maradona72,
Молдавашка, а ты в армии служил?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№76 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: maradona72

Зайди в архив моих комментов.

Делать мне нехера что ли?

Молдавашка, а ты в армии служил?

Фатима, какая у тебя фатима!!

Пенсионеришка, все равн зайдешь и прочитаешь. Укозовские шакалы, вы такие smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№75 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:41) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: maradona72

Зайди в архив моих комментов.

Делать мне нехера что ли?

Молдавашка, а ты в армии служил?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№74 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:39) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: ДЯДЬКА
а ты в армии служил?

Зайди в архив моих комментов. Там не далеко есть полный и развернутый ответ на этот вопрос, пенсионеришка! Я там ответил тебе подобному шакалу.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№73 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
maradona72,
Понятно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№72 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: maradona72

А во оно как !

Можно подумать, твои думки что-то решают на мясной ферме, вот дебил.
Цитата: ДЯДЬКА
Молдавашка, а ты в армии служил?



Цитата: midlton
Из игроков на поле шлак Ефремов

Да он даже в Оренбурге в старт не попадал.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№71 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:36) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: maradona72
ты лучше думай о своей команде!

Там есть без меня кому думать и решать. Молдавашка, а ты в армии служил?

А во оно как ! Пенсионер, а повадки глорика. Значит ты с командой, только когда цска на коне? Дальше пох laughing

Что там бабка наливает тебе, брагу?

Фатима, какая у тебя фатима laughing

Цитата: Рома Евсеенко
Просто стеб?

Я смайлы очень редко ставил на протяжении 10 лет. Вот, наверное, ты и подумал, что ненависть. Мне вот больше нех делать в этой жизни, как ненавидеть цска...


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№70 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бауэр
В противном случае шанс на выход из группы в ЛЧ будет минимальный, да и в ЧР могут остаться без еврокубков.

Ничего страшного не произойдёт. Команда строится новая, мы за последние 17 лет всего лишь раз были на 5 месте, в отличиене от других команд. И если в этом году займут 6 место, то в дальнейшем всё будет хорошо. Из игроков на поле шлак Ефремов, а остальные поднаберутся опыта, игроки то хорошие.


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№69 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кони то говно


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№68 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
maradona72,
Что то вроде того...значит ненависти нет?Просто стеб?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№67 Написал: topdon Ростов- на- Дону (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Kolpino2,
ну да, конечно, отдайте им бывших ростовских игроков, чтобы лавку не протирали. полоз уже за рубин отметился
Регистрация: 6.07.2013 [жалоба]
№66 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: maradona72
ты лучше думай о своей команде!

Там есть без меня кому думать и решать, я за них болею. Молдавашка, а ты в армии служил?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№65 Написал: украб (Сегодня, 21:30) #
  • -6
  •  (8)

цска поборется за зону стыков
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№64 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,
Улыбнуло....я не о сегодняшнем дне,о завтрашнем
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
Вернуться назад   1 2 3 4   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.