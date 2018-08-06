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Владимиру Габулову ищут клуб, где он станет основным вратарем

Представители 34-летнего вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова ведут поиски новой команды для футболиста с тем прицелом, чтобы в ней он стал основным голкипером.

При этом бельгийский клуб официально предоставил футболисту право определиться с будущим до 10 августа. Если до этой даты ясность не наступит, то Габулов вернется в "Брюгге", с которым продолжит обсуждение своей карьеры.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 18:12
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№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба - навигатор в помощь!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Где-нибудь у Черчесова.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№10 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:45) #
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online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как это с ним бельгийцы так лоханулись? С нашим змсом? laughing
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
переходил бы в условный Урал или Ахмат в своё время


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
Ангушт
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Габулов поди будет до 10-го ржать от их потугов... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 18:42) #
  • +4
  •  (6)

Надо в резюме указать, что он отличную атмосферу поддерживает в раздевалке
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: P. Holmberg
Пиндюк, Спартак Юрмала - везде русские тренеры. Не обидят.

А Витес забыл что ли?
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:29) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
спартак ордженикидзе !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:21) #
  • -5
  •  (5)

Пиндюк, Спартак Юрмала - везде русские тренеры. Не обидят.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А зачем???
За что такие привилегии?
Еще и жену подходящую, чтобы согласилась переехать, а не как у Понтуса.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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