Владимиру Габулову ищут клуб, где он станет основным вратарем

Представители 34-летнего вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова ведут поиски новой команды для футболиста с тем прицелом, чтобы в ней он стал основным голкипером.При этом бельгийский клуб официально предоставил футболисту право определиться с будущим до 10 августа. Если до этой даты ясность не наступит, то Габулов вернется в "Брюгге", с которым продолжит обсуждение своей карьеры.