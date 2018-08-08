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Дмитрий Селюк: нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе в московский "Спартак" экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

"Думал, что переход Еременко в "Спартак" – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда с наибольшим количеством болельщиков подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи – нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак". Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков.

Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Еременко Спартак
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