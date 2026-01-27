По его мнению, калининградскому клубу стоит реально оценивать свои возможности во второй части сезона.
- Если у "Балтики" заберут всех лидеров, то команда проведёт сезон без денежных убытков. Клуб не вылетит из лиги, но вряд ли сможет рассчитывать на высокие места в турнирной таблице. Объективно калининградцам ничего выше пятого места не светит, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
Он также отметил, что многое будет зависеть от работы Андрея Талалаева на трансферном рынке. По словам Червиченко, успешный подбор замен ушедшим футболистам станет подтверждением высокого уровня главного тренера, однако разговоры о чемпионских амбициях эксперт назвал нереалистичными.
К зимнему перерыву "Балтика" подошла в группе лидеров чемпионата, находясь на пятой позиции с 35 очками.
Червиченко - о "Балтике": выше пятого места им ничего не светит
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился взглядом на перспективы "Балтики" после зимней паузы в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"