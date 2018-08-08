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Понтус Вернблум может вернуться в ЦСКА

Полузащитник Понтус Вернблум может вернуться в ЦСКА.

Армейцы готовы подписать новый контракт со шведом, если он согласится на существенное понижение зарплаты, до 1,5 млн евро в год.

Вернблум покинул ЦСКА этим летом на правах свободного агента. Швед не захотел пойти на понижение зарплаты (с 2,1 млн евро до 1,5 млн), а его жена хотела переехать в страну с более приятным климатом.

ФАН
Теги: ЦСКА Вернблум ПАОК Галатасарай
Сегодня, 09:38
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№29 Написал: anonymous (Сегодня, 11:26) #
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online

Цитата: serega_user
Цитата: P. Holmberg
Это да. все верно. Толко опять же- Нинка, ...рва хренова))) Она же всю дорогу ныла, как в Москве плохо.
Хотя ей и в Салониках плохо. Она наверное хочет Гавайи или Бали.

Бабам почти всегда хрен угодишь)))

так и не надо им всегда угождать, мужик деньги зарабатывает, но тут видимо не этот случай
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№28 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:26) #
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online

Если все- таки вернется- после ухода Братьев и игната- Понтус останется единственным лидером в поле ( не считая вечно поломатого Алана)) А уж повтыкать он любит, ой как))
Для новичков вообше будет- уровень Бог!

Хотя, если честно, сильно сомневаюсь. Там ведь еще и Галатасарай маячит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№27 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Это да. все верно. Толко опять же- Нинка, ...рва хренова))) Она же всю дорогу ныла, как в Москве плохо.
Хотя ей и в Салониках плохо. Она наверное хочет Гавайи или Бали.

Бабам почти всегда хрен угодишь)))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№26 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:14) #
  • -1
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online

Цитата: serega_user
Без учета налогов. А налог на футболиста в Греции - 42%, а у нас 13% пока что. 2млн. *0,58 = 1,16 млн, 1,5*0,87 = 1,3 млн. Так что финансово выгоднее даже с нашими 1,5))


Это да. все верно. Толко опять же- Нинка, ...рва хренова))) Она же всю дорогу ныла, как в Москве плохо.
Хотя ей и в Салониках плохо. Она наверное хочет Гавайи или Бали.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№25 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Неожиданно, если не утка


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№24 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:05) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Так в ПАОКе то ему 2 млн. дают

Без учета налогов. А налог на футболиста в Греции - 42%, а у нас 13% пока что. 2млн. *0,58 = 1,16 млн, 1,5*0,87 = 1,3 млн. Так что финансово выгоднее даже с нашими 1,5))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Блуждающий верблюд
Цитата: P. Holmberg
это стандарт Гинера для возрастных игроков

Типа Рахитича smile

да пусть так, даже он картины в игре не портил


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 10:58) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
это стандарт Гинера для возрастных игроков

Типа Рахитича smile
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:57) #
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P. Holmberg,
Давали два, что теперь дают, неизвестно. Скоро окошко в Европах закроется, и полтора будет в радость...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№20 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
а что Смолова не хотят:

купят раскрутят в ЛЧ потом за 30 продадут...например в Монако или Челси::
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№19 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:52) #
  • -1
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online

Цитата: cska1971
P. Holmberg,
Нинка тоже любит деньги..

Так в ПАОКе то ему 2 млн. дают и контракт на 3 года.

В ЦСКА предлагают 1.5 и контракт сокрее всего 1+1 ( это стандарт Гинера для возрастных игроков)

По информации "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, взявший паузу в переговорах с ПАОК, должен дать ответ клубу до четверга. Греки предложили 32-летнему футболисту соглашение на три сезона с зарплатой в 2 миллиона евро за год, но швед хочет получать больше.

Кроме того, супруга хавбека Нина осталась не в восторге от Салоник, а ПАОК не понравилось ее отношение при выборе места жительства. Как сообщил "СЭ" источник, близкий к руководству клуба, там сомневаются, что швед примет предложенные условия.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:48) #
  • 0
  •  (0)

P. Holmberg,
Нинка тоже любит деньги...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№17 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (1)

У Понтуса есть выбор; либо подкаблучник, либо не мужик. И сделать выбор ему по-любому придется.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 10:43) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Понтус допонтовался...... , придется еще лет пять в конюшне овсом питаться.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Конь1969
Ждем домой


Сомнительно. Там Нинка рулит(((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:25) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Понтус никому не нужен, даже грекам-киприотам не подошел. В ФНЛ ему самое место.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ждем домой
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Там с Ниной надо контракт согласовывать.

А то, на поле боец, а дома... пипец.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 10:15) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Шатен. Все шатается по помойкам
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:07) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Цитата: ljubljana
ничего, сегодня вечером будет очень весело


То, что будет весело - сомнений нет. А когда с нами было скучно? )))

откровенно говоря сейчас это и пугает
вам то я желаю удачи, но пока сложно понять, чего ожидать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: Светлана Хилиниченко (Сегодня, 10:06) #
  • -4
  •  (4)

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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:56) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
весьма сомнительно, что швед так опустится...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 09:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
ничего, сегодня вечером будет очень весело


То, что будет весело - сомнений нет. А когда с нами было скучно? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: пончевед (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (8)
online

не нужен никому больше что ли?эпический фейл будет.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:48) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот его как раз неплохо было бы вернуть и не жадничать с з/п. Уж кто-кто, а он ее отрабатывает как надо.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (8)
online

Москва за лето стала тропиками или Нинке вдруг в России понравилось?)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 09:44) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: avnik
Да, как-то скучно смотреть на это без понтовое зрелище...

ничего, сегодня вечером будет очень весело
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
что за ФАН?
так же и про Натхо писали (но вряд ли они)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:43) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да, как-то скучно смотреть на это без понтовое зрелище...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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