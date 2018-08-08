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Андрей Червиченко: для Смолова зарплата даже в 1,5 млн евро завышена

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Краснодара" Фёдора Смолова в "Локомотив".

"Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20-30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт.

Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли – а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта", - сказал Червиченко.

Чемпионат
Теги: Смолов Червиченко Краснодар Локомотив
Сегодня, 14:52
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(3)
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ку@та и тут дает советы вселенского масштаба,
он же в Локо спортдир - не наверно сортир)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:23) #
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неужели от червя услышали адекватное высказывание


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:19) #
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  •  (4)
online

Хватит цеплять этого жирного пидора к Спартаку!!! Был, да сплыл.

Кто он там сейчас? Так и называйте.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 15:06) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федя так не думает..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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