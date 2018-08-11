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"Енисей" – ЦСКА: Эрнандес остался в запасе армейцев

ЦСКА объявил состав на матч 3-го тура российской премьер-лиги против "Енисея".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 15:34
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(0)
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть, в прошлом матче Чалов впечатлил Ганчаренко больше, чем Эрнандес?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запас у ослов огненный
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 15:45) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А штамповать голы обещанные кто будет?


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (2)
online

Батюшки , чтошш тяперь делать!!? Ая-я-я--я-я-яй!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:40) #
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  •  (3)

Вот ушли последние из магикан братья и Игнашевич на которых держалось много в ЦСКА более 10 лет ....сейчас конечно будут сложные времена ....тут так по составу куй пойми кто фаворит с Енисеем )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (5)

в 6 защитников -это что то видимо дела у Гигнера совсем кислые хотя приличное количество евриков имеется а толковых покупок нет задумка на ничейку anguished
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:36) #
  • 0
  •  (2)
online

Скамейка конеш супер(((( Даже из молодежки не усилить, ибо в разных городах


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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