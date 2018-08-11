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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (4)
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (4)
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Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво (69)
Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво (69)
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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером"
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"Енисей" – ЦСКА: Эрнандес остался в запасе армейцев
ЦСКА объявил состав на матч 3-го тура российской премьер-лиги против "Енисея".
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.
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