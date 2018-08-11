"Спартак" впервые с 2002 года не пропустил в первых трех турах чемпионата

"Спартак" обыграл в матче 3-го тура премьер-лиги "Анжи" (1:0) и продлил сухую серию в текущем чемпионате. Во всех трех встречах играл 20-летний Александр Максименко.Красно-белые впервые с 2002 года трижды подряд не пропустили на старте турнира. Тогда ворота москвичей защищали Максим Левицкий и Дмитрий Гончаров.Кроме того, "Спартак" оставлял ворота в неприкосновенности в первые 270 минут чемпионата в 1992, 1997 и 1999 годах.