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"Спартак" впервые с 2002 года не пропустил в первых трех турах чемпионата

"Спартак" обыграл в матче 3-го тура премьер-лиги "Анжи" (1:0) и продлил сухую серию в текущем чемпионате. Во всех трех встречах играл 20-летний Александр Максименко.

Красно-белые впервые с 2002 года трижды подряд не пропустили на старте турнира. Тогда ворота москвичей защищали Максим Левицкий и Дмитрий Гончаров.

Кроме того, "Спартак" оставлял ворота в неприкосновенности в первые 270 минут чемпионата в 1992, 1997 и 1999 годах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Вчера, 22:50
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4
(0)
№4 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
а если в каждом матче по паре игроков соперника удалять, то вообще крепость будет.

На вашу импотентную атаку хватило за глаза и без всяких удалений- один момент в конце матча и тот со стандарта. laughing
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: kobr (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (2)

Spartacus1971

Ну с приходом Жиго,центр обороны стена.


Лето, бывает - чел пропустил что Спартак в Еврокубках на неделе играл smile !
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Яamon (Вчера, 23:06) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Ну с приходом Жиго,центр обороны стена.

а если в каждом матче по паре игроков соперника удалять, то вообще крепость будет.
жаль, судья в матче с паоком не разобрался, как правильно себя вести. а то бы и схватка с этим грандом закончилась без пропущенных мячей
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну с приходом Жиго,центр обороны стена.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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