"Ничего серьезного нет. Все вернулись в расположение клубов и будут набирать форму. Играть завтра они не смогли бы. Это скорее перестраховка", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что на товарищескую игру сборной России против Белоруссии, которая пройдет в Минске, не полетели получившие повреждения полузащитник Алексей Батраков, защитник Максим Осипенко и нападающий Максим Глушенков. Позднее стало известно, что защитник Данил Круговой также не сможет принять участия в матче.
"Это перестраховка". Карпин - о состоянии здоровья травмированных игроков сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о состоянии травмированных футболистов.
Фото: сборная России