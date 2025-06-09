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"Это перестраховка". Карпин - о состоянии здоровья травмированных игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о состоянии травмированных футболистов.
Фото: сборная России
"Ничего серьезного нет. Все вернулись в расположение клубов и будут набирать форму. Играть завтра они не смогли бы. Это скорее перестраховка", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что на товарищескую игру сборной России против Белоруссии, которая пройдет в Минске, не полетели получившие повреждения полузащитник Алексей Батраков, защитник Максим Осипенко и нападающий Максим Глушенков. Позднее стало известно, что защитник Данил Круговой также не сможет принять участия в матче.

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