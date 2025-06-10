Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сербия
21:45
АндорраНе начат
Нидерланды
21:45
МальтаНе начат
Румыния
21:45
КипрНе начат
Сан-Марино
21:45
АвстрияНе начат
Финляндия
21:45
ПольшаНе начат
Латвия
21:45
АлбанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
19:00
Босния и ГерцеговинаНе начат
Азербайджан
19:00
ВенгрияНе начат
Беларусь
20:00
РоссияНе начат
Швеция
20:00
АлжирНе начат
Дания
20:00
ЛитваНе начат
Северная Ирландия
21:45
ИсландияНе начат
Израиль
21:45
СловакияНе начат
Греция
21:45
БолгарияНе начат
Люксембург
21:45
ИрландияНе начат
Англия
21:45
СенегалНе начат

Митрофанов - о составе участников РПЛ 2025/2026: пока решения нет

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что бюро исполнительного комитета еще не определилось с составом РПЛ на будущий сезон.
Фото: РФС
"Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всё зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, воронежский "Факел" и "Оренбург" завершили минувший сезон в зоне прямого вылета из российской Премьер-лиги. "Пари НН" и "Ахмат" участвовали в стыковых матчах, по результату которых грозненцы одолели "Урал" и сумели сохранить прописку в высшем дивизионе, а нижегородцы уступили "Сочи" и должны сыграть в Первой лиге. Однако как сообщалось ранее, клуб из Нижнего Новгорода может занять место подмосковных "Химок", которым было отказано в получении лицензии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится