"Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всё зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, воронежский "Факел" и "Оренбург" завершили минувший сезон в зоне прямого вылета из российской Премьер-лиги. "Пари НН" и "Ахмат" участвовали в стыковых матчах, по результату которых грозненцы одолели "Урал" и сумели сохранить прописку в высшем дивизионе, а нижегородцы уступили "Сочи" и должны сыграть в Первой лиге. Однако как сообщалось ранее, клуб из Нижнего Новгорода может занять место подмосковных "Химок", которым было отказано в получении лицензии.
Митрофанов - о составе участников РПЛ 2025/2026: пока решения нет
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что бюро исполнительного комитета еще не определилось с составом РПЛ на будущий сезон.
Фото: РФС