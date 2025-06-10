"Если честно, Матвей — один из самых скромных людей, которых я знаю. Это даже Марко отмечал. Помню, была игра с "Локомотивом", мы сыграли 2:2. Шёл сильный дождь, кто-то поехал с командой на автобусе, а он говорит, что ему быстрее на метро будет. Пошёл в дождь до метро, хотя может вызвать себе такси в любое время. Он не зазнаётся, несмотря на всю похвалу, которая есть", - цитирует Глебова "Чемпионат".
В сезоне-2024/2025 Матвей Кисляк принял участие в 33 матчах за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно, а также отметился 4 забитыми голами и 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Напомним, что вчера, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича - сообщалось, что сербский специалист займет аналогичную должность в греческом АЕКе. По итогам минувшего сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны.
Полузащитник ЦСКА Глебов: Матвей Кисляк - один из самых скромных людей, которых я знаю
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о характере одноклубника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА