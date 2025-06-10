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"Чемпионат": Бутта Магомедов перейдет из "Химок" в "Факел"

Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов продолжит карьеру в "Факеле".
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, полузащитник подмосковных "Химок" Бутта Магомедов в ближайшее время станет игроком воронежского "Факела".

В минувшем сезоне Бутта Магомедов провел за подмосковный клуб во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу. Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Напомним, что РФС не выдал лицензию подмосковным "Химкам" для участия в следующем сезоне РПЛ, воронежский "Факел" по итогам сезона занял последнее место в турнирной таблице и напрямую вылетел в Первую Лигу.

Источник: "Чемпионат".

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