По информации источника, полузащитник подмосковных "Химок" Бутта Магомедов в ближайшее время станет игроком воронежского "Факела".
В минувшем сезоне Бутта Магомедов провел за подмосковный клуб во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу. Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.
Напомним, что РФС не выдал лицензию подмосковным "Химкам" для участия в следующем сезоне РПЛ, воронежский "Факел" по итогам сезона занял последнее место в турнирной таблице и напрямую вылетел в Первую Лигу.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Бутта Магомедов перейдет из "Химок" в "Факел"
Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов продолжит карьеру в "Факеле".
Фото: ФК "Химки"