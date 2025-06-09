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На проведение матча за Суперкубок России претендуют пять городов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько городов подали заявки на проведение Суперкубка России.
Фото: РФС
- До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры. Вчера закончился прием заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления.

Матч за Суперкубок России состоится 12 июля. За трофей в этом году поборются действующий чемпион России - "Краснодар" и нынешний обладатель Кубка страны - ЦСКА.

Напомним, в Суперкубке России-2024 встречались "Зенит" и "Краснодар". Игра проходила в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" и завершилась уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 4:2. Петербуржцы становились обладателями награды 5 лет подряд.

Источник: ТАСС

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