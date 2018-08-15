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Кержаков: главным соперником "Зенита" считаю "Спартак", а не "Локомотив"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал, кого считает главным соперником "Зенита" в новом сезоне.

"Главный конкурент "Зенита" - "Спартак". Причем даже в большей степени, чем "Локомотив". У Семина достаточно проблем

А так – я не вижу других соперников для "Зенита", - цитирует Кержакова Фонтанка.
Теги: Кержаков Спартак Зенит Локомотив
Сегодня, 14:28
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№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:35) #
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online

yuri,
Не горюй,скоро в школу.Почитают тебе Историю 5 класс. Восстание Спартака.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ахах,снова новый сезон и снова одно и тоже,не видит он других фаворитов,а кто сказал что бомжи фавориты?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:04) #
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  •  (4)

Главный конкурент- естественно черный раб, разорви его на куски со временем. Разнеси его черные ноги на ветвях , что естественно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очки надень и увидишь
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:34) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Значит опять 5-е место!!! smile
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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