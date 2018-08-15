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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (15)
Кержаков: главным соперником "Зенита" считаю "Спартак", а не "Локомотив"
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал, кого считает главным соперником "Зенита" в новом сезоне.
"Главный конкурент "Зенита" - "Спартак". Причем даже в большей степени, чем "Локомотив". У Семина достаточно проблем
А так – я не вижу других соперников для "Зенита", - цитирует Кержакова Фонтанка.
"Главный конкурент "Зенита" - "Спартак". Причем даже в большей степени, чем "Локомотив". У Семина достаточно проблем
А так – я не вижу других соперников для "Зенита", - цитирует Кержакова Фонтанка.
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