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Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Серии А

Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть клуб.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, игроком интересуется "Аталанта". Итальянцы намерены арендовать 25-летнего аргентинца с правом последующего выкупа и уже начали переговоры с представителями "Зенита".

Ригони перешёл в "Зенит" из "Индепендьенте" летом 2017 года за € 10,5 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 результативными передачами.
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 09:02
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№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
окно в италии закрывается, вот и утки летят


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:31) #
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online

Смысл в аренде? Если убирать из состава то за приличные деньги. Хотя скорее всего очередной жирный огарь из Италии.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
надо пробовать взять сколько возможно больше, раз не очень хотят тут играть. Хоть бы столько так нельзя, иначе вообще пошлют.

Здесь не соглашусь, что не хотят играть. Ригони вообще не обладает теми качествами, которыми должен обладать вингер. А ГСО его всё восхваляет - это может, то умеет. Боже. Троих точно оставляем (Паредес, Маммана, Дриусси). Насчёт Краневиттера не знаю. Он у нас по сути один чистый разрушитель. Да и покупая нового ему понадобиться время на адаптацию, на то, чтобы сыграться с партнёрами. Матиас всё-таки год у нас уже. Обжился. К тому же ещё и аргентинец.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
fc zenit spb-Russia, надо пробовать взять сколько возможно больше, раз не очень хотят тут играть. Хоть бы столько так нельзя, иначе вообще пошлют.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 09:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нормально, если так. Ещё до подписания я был уверен, что 10,5 лямов мы просто выкинули. Это уже к Манчини вопросы. А так.. хотя бы за лямов за 5-7 продать.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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