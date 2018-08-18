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ЦСКА – "Арсенал": Акинфеев и Комбаров вышли на матч с собаками из приюта (фото)

ЦСКА и тульский "Арсенал" перед началом матча 4-го тура РПЛ провели акцию в честь Дня защиты бездомных животных.

Капитаны команды – Игорь Акинфеев и Кирилл Комбаров – вышли на матч с собаками из приюта.

Эта акция, организованная московским клубом совместно с благотворительным фондом "В Добрые Руки", призвана привлечь внимание к животным, оставшимся без хозяев.

Стаффордширский терьер, которого вывел на газон Акинфеев, нанес символический первый удар по мячу.

ЦСКА – "Арсенал": Акинфеев и Комбаров вышли на матч с собаками из приюта (фото)

Sports.ru
Теги: ЦСКА Арсенал Тула Комбаров К. Акинфеев
Сегодня, 17:00
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№4 Написал: Рома Карпанов (Сегодня, 18:15) #
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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:32) #
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Стаффордширский терьер неизвестного происхождения, которого предлягают отдать в неизвестные руки, это ходячая бомба.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:06) #
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Это прощальный глум над Газзаевым . Намек на то, что больше того цска нет, где был админ ресурс и т .п шняга.. Учитывая , что Валера сейчас на трибунах.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Комбар за кадром Газзаева ведет
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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