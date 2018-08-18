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Болельщики "Краснодара" забросали бутылками вратаря "Спартака"и поаплодировали Ари

Случившееся в концовке встречи между "Краснодаром" и "Спартаком" (0:1) разозлило даже обычно миролюбивых болельщиков "быков".

Вскоре после пропущенного гола нападающий хозяев Ари упал в чужой штрафной, но арбитр не назначил пенальти. Защитник "Спартака" Самюэль Жиго начал разговаривать с Ари на повышенных тонах и получил от бразильского россиянина удар головой.

Судья Сергей Лапочкин удалил Ари с поля, болельщики проводили его аплодисментами. А затем начали закидывать штрафную "Спартака" пластиковыми бутылками, которые пришлось убирать с поля в том числе и игроку "Краснодара" Маурисио Перейре.
Теги: Краснодар Спартак Ари Жиго Максименко
Сегодня, 21:08
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13
(3)
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
паок показал вам ваще место

газпрём показал вам ваше.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вот это уже bлядство!
Регистрация: 13.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 21:22) #
  • -1
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online

так и знал что хрюш опять за пятак тащут в рпл паок показал вам ваще место


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:21) #
  • 0
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online

Дисквалификация стадиона.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игра на победу любой ценой с подлянкой не красит спорт, Ари паскудник и симулянт.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (1)

просто до судьишки не долетало -убег на центр stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я так и не понял этого высера от них... Ваш игрок, как настоящий бык бодает игрока в лицо, а они еще и не довольны...


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:16) #
  • +7
  •  (11)
online

Пару матчей без зрителей охладит невоспитанных провинциалов


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:16) #
  • +10
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой же проститутка Ари ... Мяч попал в грудь ... пенальти, сам зацепился и упал ... второй... Подлая тварь,,,провокатор...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:13) #
  • +14
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
пересмотрел момент ...какая скотина этот черный..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
краснодарские глорики
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
как бомжеишаки повели себя


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:11) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
это прелестно...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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