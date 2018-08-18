Болельщики "Краснодара" забросали бутылками вратаря "Спартака"и поаплодировали Ари

Случившееся в концовке встречи между "Краснодаром" и "Спартаком" (0:1) разозлило даже обычно миролюбивых болельщиков "быков".Вскоре после пропущенного гола нападающий хозяев Ари упал в чужой штрафной, но арбитр не назначил пенальти. Защитник "Спартака" Самюэль Жиго начал разговаривать с Ари на повышенных тонах и получил от бразильского россиянина удар головой.Судья Сергей Лапочкин удалил Ари с поля, болельщики проводили его аплодисментами. А затем начали закидывать штрафную "Спартака" пластиковыми бутылками, которые пришлось убирать с поля в том числе и игроку "Краснодара" Маурисио Перейре.