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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Рейнгольд: в РПЛ немедленно нужно вводить VAR! Где эта система?! Она же была в нашей стране во время ЧМ-2018!
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Краснодара" (1:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Был хороший футбол, получился боевой матч, нервы накалены, обоюдные атаки. "Спартак" вытащил тяжелейшую игру, этим победа и дорога, и я такие матчи приветствую, поскольку команда показала характер, хотя игра была не выдающаяся. Результат закономерен.
Огорчил Ари, хулиганить на поле нельзя. Я понимаю, проигрывать никто не хочет, но нужно быть мужиками. Ну что это такое - бить головой в лицо коллеге?! Да и симулировать тоже не надо, в эпизоде с падением Ари вообще ничего не было, его никто не трогал.
А в целом, этот матч - украшение тура! Стадион был забит, болельщики увидели матч равных команд, где ни один из соперников не превосходил оппонента. Если резюмировать, то игра была равная: в первом тайме больше мяч контролировал "Спартак", во втором - "Краснодар". Ну, подфаритило, везение никто не отменял. Могло так же подфартить и "Краснодару", реализуй Ари выход один на один. Я благодарен команде за борьбу и самоотдачу, ругать никого в составе "Спартака" я не буду. В таких жарких условиях на первый план выходит характер. Без везения не обошлось, но победа есть победа.
- О работе арбитров и отсутствии VAR:
Вопросов к судейству полно! Я ещё игру ЦСКА сегодня смотрел, там вообще такой бардак был, что говорить не хочется об этом. Но о судействе мы в целом говорим постоянно, это проблема, и с ней нужно что-то делать. Ну не имеет права арбитр принимать решения по двойным стандартам. Суди то, что ты видишь! Самый лучший арбитр тот, что мало свистит, таких больше уважают и футболисты. А когда ты тут даёшь штрафной, а тут нет... есть нарушение - давай! И вопросов не будет! Никаких двойных стандартов! Вопросов очень много. Хотелось бы, чтобы они были решены, но, видимо, пока я жив - решений не будет.
Для хорошего судейства в этой системе должны работать настоящие специалисты. А ещё есть и современные технологии, которые были применены во время чемпионата мира-2018 в России, а сейчас куда-то делись! И вот тут возникают разные мысли... Немедленно нужно вводить VAR, где эта система, она же была в нашей стране во время ЧМ-2018! Что вам ещё нужно было, футбольные чиновники?! Что творится с нашим футболом?! Если бы сегодня были бы повторы - спорных решений было бы в разы меньше! И футболисты были бы более спокойны, и болельщики. Почему VAR нет в чемпионате России?! Почему футбольные чиновники не работают над этим?!
- Об игре:
Был хороший футбол, получился боевой матч, нервы накалены, обоюдные атаки. "Спартак" вытащил тяжелейшую игру, этим победа и дорога, и я такие матчи приветствую, поскольку команда показала характер, хотя игра была не выдающаяся. Результат закономерен.
Огорчил Ари, хулиганить на поле нельзя. Я понимаю, проигрывать никто не хочет, но нужно быть мужиками. Ну что это такое - бить головой в лицо коллеге?! Да и симулировать тоже не надо, в эпизоде с падением Ари вообще ничего не было, его никто не трогал.
А в целом, этот матч - украшение тура! Стадион был забит, болельщики увидели матч равных команд, где ни один из соперников не превосходил оппонента. Если резюмировать, то игра была равная: в первом тайме больше мяч контролировал "Спартак", во втором - "Краснодар". Ну, подфаритило, везение никто не отменял. Могло так же подфартить и "Краснодару", реализуй Ари выход один на один. Я благодарен команде за борьбу и самоотдачу, ругать никого в составе "Спартака" я не буду. В таких жарких условиях на первый план выходит характер. Без везения не обошлось, но победа есть победа.
- О работе арбитров и отсутствии VAR:
Вопросов к судейству полно! Я ещё игру ЦСКА сегодня смотрел, там вообще такой бардак был, что говорить не хочется об этом. Но о судействе мы в целом говорим постоянно, это проблема, и с ней нужно что-то делать. Ну не имеет права арбитр принимать решения по двойным стандартам. Суди то, что ты видишь! Самый лучший арбитр тот, что мало свистит, таких больше уважают и футболисты. А когда ты тут даёшь штрафной, а тут нет... есть нарушение - давай! И вопросов не будет! Никаких двойных стандартов! Вопросов очень много. Хотелось бы, чтобы они были решены, но, видимо, пока я жив - решений не будет.
Для хорошего судейства в этой системе должны работать настоящие специалисты. А ещё есть и современные технологии, которые были применены во время чемпионата мира-2018 в России, а сейчас куда-то делись! И вот тут возникают разные мысли... Немедленно нужно вводить VAR, где эта система, она же была в нашей стране во время ЧМ-2018! Что вам ещё нужно было, футбольные чиновники?! Что творится с нашим футболом?! Если бы сегодня были бы повторы - спорных решений было бы в разы меньше! И футболисты были бы более спокойны, и болельщики. Почему VAR нет в чемпионате России?! Почему футбольные чиновники не работают над этим?!
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