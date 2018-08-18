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Рейнгольд: в РПЛ немедленно нужно вводить VAR! Где эта система?! Она же была в нашей стране во время ЧМ-2018!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Краснодара" (1:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Был хороший футбол, получился боевой матч, нервы накалены, обоюдные атаки. "Спартак" вытащил тяжелейшую игру, этим победа и дорога, и я такие матчи приветствую, поскольку команда показала характер, хотя игра была не выдающаяся. Результат закономерен.

Огорчил Ари, хулиганить на поле нельзя. Я понимаю, проигрывать никто не хочет, но нужно быть мужиками. Ну что это такое - бить головой в лицо коллеге?! Да и симулировать тоже не надо, в эпизоде с падением Ари вообще ничего не было, его никто не трогал.

А в целом, этот матч - украшение тура! Стадион был забит, болельщики увидели матч равных команд, где ни один из соперников не превосходил оппонента. Если резюмировать, то игра была равная: в первом тайме больше мяч контролировал "Спартак", во втором - "Краснодар". Ну, подфаритило, везение никто не отменял. Могло так же подфартить и "Краснодару", реализуй Ари выход один на один. Я благодарен команде за борьбу и самоотдачу, ругать никого в составе "Спартака" я не буду. В таких жарких условиях на первый план выходит характер. Без везения не обошлось, но победа есть победа.

- О работе арбитров и отсутствии VAR:

Вопросов к судейству полно! Я ещё игру ЦСКА сегодня смотрел, там вообще такой бардак был, что говорить не хочется об этом. Но о судействе мы в целом говорим постоянно, это проблема, и с ней нужно что-то делать. Ну не имеет права арбитр принимать решения по двойным стандартам. Суди то, что ты видишь! Самый лучший арбитр тот, что мало свистит, таких больше уважают и футболисты. А когда ты тут даёшь штрафной, а тут нет... есть нарушение - давай! И вопросов не будет! Никаких двойных стандартов! Вопросов очень много. Хотелось бы, чтобы они были решены, но, видимо, пока я жив - решений не будет.

Для хорошего судейства в этой системе должны работать настоящие специалисты. А ещё есть и современные технологии, которые были применены во время чемпионата мира-2018 в России, а сейчас куда-то делись! И вот тут возникают разные мысли... Немедленно нужно вводить VAR, где эта система, она же была в нашей стране во время ЧМ-2018! Что вам ещё нужно было, футбольные чиновники?! Что творится с нашим футболом?! Если бы сегодня были бы повторы - спорных решений было бы в разы меньше! И футболисты были бы более спокойны, и болельщики. Почему VAR нет в чемпионате России?! Почему футбольные чиновники не работают над этим?!
Теги: Рейнгольд Краснодар Спартак
Сегодня, 22:08
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№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:55) #
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Цитата: Победоносный Зенит
Если введут свиньи перестанут выигрывать


Как неумытые то возбудились. Знаем мы, кто громче всех "держи вора" кричит. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Если введут свиньи перестанут выигрывать


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дочитал до " Результат закономерен.", дальше не имеет смысла.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Эти чиновники еще не придумали как это распилить

Чтобы Газпром не придумал как это распилить или придумать как распилить на альтернативной системе в разы эффективнее ВАРи в десятки раз больше??? Просто Газпрому не это не надо по понятным причинам.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:11) #
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  •  (3)

очему VAR нет в чемпионате России?! Почему футбольные чиновники не работают над этим?!
Эти чиновники еще не придумали как это распилить
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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