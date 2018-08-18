Евгений Кафельников: Комбарова нет - 1:0, не было бы Глушакова, закончили бы 2:0

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака"Евгений Кафельников снова раскритиковал игроков клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова."Комбара нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантированно закончили", - написал Кафельников в твиттере.