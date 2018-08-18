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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Кафельников: Комбарова нет - 1:0, не было бы Глушакова, закончили бы 2:0
Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака"Евгений Кафельников снова раскритиковал игроков клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
"Комбара нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантированно закончили", - написал Кафельников в твиттере.
"Комбара нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантированно закончили", - написал Кафельников в твиттере.
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