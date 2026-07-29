Матчи Скрыть

Колосков объяснил переход Латышонка в "Нижний Новгород"

Вячеслав Колосков заявил, что решение Евгения Латышонка продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде" продиктовано отсутствием игровой практики в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Почётный президент РФС полагает, что голкипер воспользовался тем вариантом, который оказался для него доступен.

- Человек пошёл туда, куда пригласили. Может, он хотел бы играть в более топовом клубе, но туда не приглашают. Появился вариант с "Нижним Новгородом". Ну а что делать, если он проигрывает конкуренцию в "Зените"? Видимо, Латышонок где-то не доработал по сравнению с тем же Адамовым, - передаёт слова Колоскова Metaratings.ru.

Латышонок находился в системе "Зенита" с 2024 года. За это время вратарь помог петербургской команде завоевать золото чемпионата России и два Кубка страны. Всего он принял участие в 41 официальном матче, в 21 из которых не пропустил ни одного мяча. 29 июля "Нижний Новгород" официально подтвердил подписание трёхлетнего контракта с 28-летним голкипером.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится