Колосков объяснил переход Латышонка в "Нижний Новгород"

- Человек пошёл туда, куда пригласили. Может, он хотел бы играть в более топовом клубе, но туда не приглашают. Появился вариант с "Нижним Новгородом". Ну а что делать, если он проигрывает конкуренцию в "Зените"? Видимо, Латышонок где-то не доработал по сравнению с тем же Адамовым, - передаёт слова Колоскова Metaratings.ru.
Латышонок находился в системе "Зенита" с 2024 года. За это время вратарь помог петербургской команде завоевать золото чемпионата России и два Кубка страны. Всего он принял участие в 41 официальном матче, в 21 из которых не пропустил ни одного мяча. 29 июля "Нижний Новгород" официально подтвердил подписание трёхлетнего контракта с 28-летним голкипером.