Как пишет COPE, мадридский клуб пока не может заявить полузащитника Родри и новичка атаки Яна Диоманде, поскольку в заявке команды не осталось свободных мест. Источник утверждает, что для регистрации обоих футболистов "сливочным" необходимо освободить две позиции. Однако на данный момент никто из игроков основного состава не выразил желания покинуть клуб.
Среди потенциальных кандидатов на уход называются Рауль Асенсио и Гонсало Гарсия. При этом 23-летний защитник намерен остаться в команде и рассчитывает убедить новый тренерский штаб в своей необходимости. Что касается Гарсии, то форвард примет решение о будущем после завершения переговоров между "Реалом" и "Фулхэмом".
"Реалу" необходимо расстаться с двумя игроками ради регистрации новичков - источник
"Реал" столкнулся с проблемой после летней трансферной кампании.
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