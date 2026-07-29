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Корнаухов распределил роли голкиперов ЦСКА после перехода Бориско

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов не ожидает, что переход Максима Бориско повлияет на статус Игоря Акинфеева в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
По его мнению, после восстановления капитан армейцев вновь займёт место основного голкипера.

- То, что сделал Бориско в прошлом году, он наиграл на повышение. Но. Одно дело провести один сезон в "Балтике" на хорошем уровне, а другое, ты приходишь в ЦСКА и всё будет заново. Говорят, что, может быть, Акинфеев вернётся через месяц. Уверен, что он будет первым номером в ЦСКА. Вопрос в том, что игр много, ротация, пусть и небольшая, в матчах Кубка России. Пока Акинфеев травмирован, Тороп будет играть в чемпионате, а Бориско - в Кубке, - приводит слова Корнаухова "Матч ТВ".

О переходе Бориско из "Балтики" ЦСКА объявил 28 июля. Стороны заключили контракт сроком на три года с опцией продления ещё на один сезон.

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