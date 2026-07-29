Корнаухов распределил роли голкиперов ЦСКА после перехода Бориско

Фото: ПФК ЦСКА

- То, что сделал Бориско в прошлом году, он наиграл на повышение. Но. Одно дело провести один сезон в "Балтике" на хорошем уровне, а другое, ты приходишь в ЦСКА и всё будет заново. Говорят, что, может быть, Акинфеев вернётся через месяц. Уверен, что он будет первым номером в ЦСКА. Вопрос в том, что игр много, ротация, пусть и небольшая, в матчах Кубка России. Пока Акинфеев травмирован, Тороп будет играть в чемпионате, а Бориско - в Кубке, - приводит слова Корнаухова "Матч ТВ"

По его мнению, после восстановления капитан армейцев вновь займёт место основного голкипера.О переходе Бориско из "Балтики" ЦСКА объявил 28 июля. Стороны заключили контракт сроком на три года с опцией продления ещё на один сезон.