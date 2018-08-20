Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Егоров: придётся предложить комитету по этике запретить комментировать судейство

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ" признал ошибку в назначении Сергея Лапочкина на игру "Краснодар" - ЦСКА и поддержал предложение ведущего передачи Георгия Черданцева запретить работникам клубов публично критиковать судейство.

- Вы можете представить себе такой твит от "Манчестер Юнайтед", например? Это запрещено в Европе.

- Да, там не обсуждают судейство, там нет комментариев. Единственное, что я могу принять на свой счёт - я пропустил, что Сергей Лапочкин судит третью игру "Краснодара" и "Спартака". Момент, о котором они говорят - совсем другой: там игрок на протыке проходит, а Гранквист делает подножку Зе Луишу. Тоже было много разговоров. Момент отличается.

- Вы будете учитывать историю работы судей, кто как кого судил?

- У нас ведётся вся статистика, ни один арбитр не может судить одну команду больше 3-4 раз за сезон или две подряд игры дома. Мы смотрим на несколько туров вперёд.

- В РФС функционирует комитет по этике. Не было ли обращений законодательно запретить клубам публично критиковать судейство, как это сделано в Англии? И Фергюсон, и Моуринью получали крупные штрафы...

- Придётся, наверное, выйти с таким предложением в комитет по этике, чтобы запретили комментировать работу арбитров.
Теги: Егоров Краснодар Спартак
Сегодня, 00:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
им бы понедельники взять и отменить))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (2)

..вот это м у д а к
Свиньи его прикрывают, ибо сейчас он в их пользу прикрывает судью
И посмотрим, что будет, когда судья облажается уже не в их пользу - подождем


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 00:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Что Егоров, что Черданцев - ушлепки.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
В гейропе не критикуют,но там и нет полноты налитого судье стакана..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (1)
online

Да нужно на Соловки ссылать за это! Окуели тренера вообще - осмеливаются судей критиковать...!
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.