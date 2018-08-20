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Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил

Новичок "Крыльев Советов" Мирал Самарджич после поражения от "Локомотива" (0:1) отметил, что соперник выиграл в привычной манере, а также поделился впечатлениями от новых стадиона и города, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Команда хорошо сыграла, создали моменты. У "Локомотива" не было ни одного 100-процентного момента, они забили только со стандарта. Это и сделало разницу.

- Поражение не кажется справедливым, обидно?

- Конечно, обидно. Каждое поражение обидно, но что делать, нужно готовиться к следующей игре, чемпионат только начинается.

- Сегодня играли с чемпионом России, но выглядели не хуже. "Локомотив" удивил тем, что вы играли где-то с преимуществом?

- Даже в прошлом году, когда я играл против "Локомотива", было то же самое. Они играют в свой футбол: мяч катают туда-сюда, много моментов не создают, но забивают, что случилось и в этот раз.

- Фёдор Смолов - брэнд, многие болельщики пришли на него посмотреть, но не увидели его на поле. Заслуга обороны "Крыльев"?

- Команда хорошо сыграла в обороне. Моментов они не создавали.

- В Красноярске можно рассчитывать на хороший результат после победы над "Ростовом" и хорошей игры с "Локомотивом"?

- Я в каждой игре рассчитываю на хороший результат.

- Каким образом ты переходил в "Крылья", с кем советовался?

- Предложение пришло, с "Анжи" у меня были небольшие проблемы. Я всё лето решал. О "Крыльях" рассказывал пацаны, с которыми я уже играл: Полуяхтов и Яковлев, с ними созванивался и спрашивал.

- Как тебе атмосфера на стадионе и новый город?

- Хорошая атмосфера и болельщики, стадион новый, вообще хорошо играть. Город красивый, набережная красивая, жить можно вообще спокойно.
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