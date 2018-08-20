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Руководство "Торино" предложило "Зениту" купить Ньянга за 15 млн евро

Руководство "Торино" предложило нападающего М'Байе Ньянга "Зениту".

Как сообщает Sport24, за нападающего туринская команда хочет выручить 15 млн евро.

Ньянг провел в "Торино" прошлый сезон на правах аренды. За 29 матчей форвард хабил всего 4 гола, однако по условиям аренды туринцы обязаны были выкупить Ньянга у "Милана". Лучшим достижением Ньянга в карьере были 8 голов за "Милан" в сезоне-2015/16.
Теги: Ньянг Торино Зенит Трансферы
Сегодня, 20:09
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стёб?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они помнили, что кто-то из России им интересовался smile
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Анекдот?

У него же не та цветовая дифференциация штанов
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Мимо
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не. Это не наш клиент. Совсем не наш.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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