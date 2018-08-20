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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руководство "Торино" предложило "Зениту" купить Ньянга за 15 млн евро
Руководство "Торино" предложило нападающего М'Байе Ньянга "Зениту".
Как сообщает Sport24, за нападающего туринская команда хочет выручить 15 млн евро.
Ньянг провел в "Торино" прошлый сезон на правах аренды. За 29 матчей форвард хабил всего 4 гола, однако по условиям аренды туринцы обязаны были выкупить Ньянга у "Милана". Лучшим достижением Ньянга в карьере были 8 голов за "Милан" в сезоне-2015/16.
Как сообщает Sport24, за нападающего туринская команда хочет выручить 15 млн евро.
Ньянг провел в "Торино" прошлый сезон на правах аренды. За 29 матчей форвард хабил всего 4 гола, однако по условиям аренды туринцы обязаны были выкупить Ньянга у "Милана". Лучшим достижением Ньянга в карьере были 8 голов за "Милан" в сезоне-2015/16.
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