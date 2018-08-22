"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска

"Рубин" достиг соглашения с бывшим полузащитником клуба Александром Сонгом об отзыве иска из ФИФА."Рубин" достиг соглашения с полузащитником Александром Сонгом об отзыве иска из ФИФА.Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб в свою очередь желает Алексу всего наилучшего в новом клубе как на поле, так и за его пределами", - говорится в сообщении "Рубина".