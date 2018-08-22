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Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к переходу Александра Ташаева в московский "Спартак".

- Я не отговаривал его от перехода в "Спартак", а уговаривал его остаться в "Динамо". Вопрос для меня стоял именно так.

- Вы считаете Ташаева предателем?

- Нет, не считаю.

СЭ
Теги: Хохлов Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 23:09
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№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 23:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Окуенное вью! Четко,кратко и никуя лишнего


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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