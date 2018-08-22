Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к переходу Александра Ташаева в московский "Спартак".- Я не отговаривал его от перехода в "Спартак", а уговаривал его остаться в "Динамо". Вопрос для меня стоял именно так.- Нет, не считаю.