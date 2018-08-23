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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Овчинников: Аленичева после вылета сразу сняли, а к иностранцу подъехать сложнее
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал о нынешнем отношении к российским тренерам и тренерам старой школы.
- Вы не раз говорили, что к нашим тренерам в России относятся пренебрежительно. Сейчас у национальной сборной русский тренер, во всей РПЛ работает лишь один специалист из дальнего зарубежья. Есть чувство удовлетворения?
- Не только РФС, но и в руководстве каждого клуба люди поняли, что хватит уже дурить и разводить на деньги.
Есть такая литература – «Основы спортивной тренировки». Эту книгу в конце 1970-х писал доктор наук Лев Павлович Матвеев. Когда я учился в ВШТ, он был там преподавателем. В 1998 году нам организовали в Италии лицензирование тренеров, лекции читал Липпи. И вот сидим мы все – Долматов, Газзаев, Семин, остальные, – и Марчелло говорит: «Интересно, как сейчас вам читать лекции, если мы учились по вашим учебникам?»
- Тем не менее наши тренеры в Европе не особо ценятся. Кроме Слуцкого толком и нет никого.
- Там другой подход в принципе. Двенадцать лет назад «Левадия» победила «Твенте» в Кубке УЕФА и должна была дальше играть с «Ньюкаслом». За неделю до первого матча в Таллин вылетел их десант. Человек восемь: офицер безопасности, помощники, кого только не было. Когда прибыла сама команда, одного автобуса не хватило, чтобы их отвезти в отель, – понадобился еще один. Перед тренировкой на поле только обслуживающего персонала 17 человек вышло. Зато какая значимость у главного тренера, какой вес! Взвод помощников по одну руку, отряд медиков по другую. У эстонцев со всеми этими функциями, на которые британцам нужно 250 исполнителей, шестеро справляются. Да, мы проиграли «Ньюкаслу» – 0:1 и 1:2. При этом в гостях их «подхватили» так, что англичанам пришлось на поле зашевелить булками и соорудить нужный себе счет.
В России сейчас тоже пополняют штаб, раздувают бюджет, а потом команда вылетает от ПАОК. Насколько я помню, Аленичева после аналогичного сразу же сняли? А вот к иностранцу оказалось подъехать сложнее, там контракт иначе прописан. В этом плане ничего особо не изменилось.
- Как раз в соответствии с вашей фразой «Молодые должны жрать старых». Как удалось Семину, который старше вас на год, остаться до сих пор не съеденным? Слишком костистый?
- У него есть результат.
- Не стал бы «Локомотив» чемпионом – уволили бы?
- Думаю, Палыч остался бы, но жрали бы его с удовольствием. Президент клуба смотрит на него и думает, что тот мухомор. А он мухомор такой, что надкусишь – и сам ноги протянешь.
- Так все-таки что насчет молодых, которые должны?
- Слон идет, псы бегут. Чтобы слон шел нормально, его надо грызть. Есть хоть кого раздавить. Пока у Семина есть силы и здоровье, он будет воевать за всю нашу старую гвардию, - сказал Овчинников в интервью matchtv.ru.
- Вы не раз говорили, что к нашим тренерам в России относятся пренебрежительно. Сейчас у национальной сборной русский тренер, во всей РПЛ работает лишь один специалист из дальнего зарубежья. Есть чувство удовлетворения?
- Не только РФС, но и в руководстве каждого клуба люди поняли, что хватит уже дурить и разводить на деньги.
Есть такая литература – «Основы спортивной тренировки». Эту книгу в конце 1970-х писал доктор наук Лев Павлович Матвеев. Когда я учился в ВШТ, он был там преподавателем. В 1998 году нам организовали в Италии лицензирование тренеров, лекции читал Липпи. И вот сидим мы все – Долматов, Газзаев, Семин, остальные, – и Марчелло говорит: «Интересно, как сейчас вам читать лекции, если мы учились по вашим учебникам?»
- Тем не менее наши тренеры в Европе не особо ценятся. Кроме Слуцкого толком и нет никого.
- Там другой подход в принципе. Двенадцать лет назад «Левадия» победила «Твенте» в Кубке УЕФА и должна была дальше играть с «Ньюкаслом». За неделю до первого матча в Таллин вылетел их десант. Человек восемь: офицер безопасности, помощники, кого только не было. Когда прибыла сама команда, одного автобуса не хватило, чтобы их отвезти в отель, – понадобился еще один. Перед тренировкой на поле только обслуживающего персонала 17 человек вышло. Зато какая значимость у главного тренера, какой вес! Взвод помощников по одну руку, отряд медиков по другую. У эстонцев со всеми этими функциями, на которые британцам нужно 250 исполнителей, шестеро справляются. Да, мы проиграли «Ньюкаслу» – 0:1 и 1:2. При этом в гостях их «подхватили» так, что англичанам пришлось на поле зашевелить булками и соорудить нужный себе счет.
В России сейчас тоже пополняют штаб, раздувают бюджет, а потом команда вылетает от ПАОК. Насколько я помню, Аленичева после аналогичного сразу же сняли? А вот к иностранцу оказалось подъехать сложнее, там контракт иначе прописан. В этом плане ничего особо не изменилось.
- Как раз в соответствии с вашей фразой «Молодые должны жрать старых». Как удалось Семину, который старше вас на год, остаться до сих пор не съеденным? Слишком костистый?
- У него есть результат.
- Не стал бы «Локомотив» чемпионом – уволили бы?
- Думаю, Палыч остался бы, но жрали бы его с удовольствием. Президент клуба смотрит на него и думает, что тот мухомор. А он мухомор такой, что надкусишь – и сам ноги протянешь.
- Так все-таки что насчет молодых, которые должны?
- Слон идет, псы бегут. Чтобы слон шел нормально, его надо грызть. Есть хоть кого раздавить. Пока у Семина есть силы и здоровье, он будет воевать за всю нашу старую гвардию, - сказал Овчинников в интервью matchtv.ru.
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