Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Массимо Каррера: Боккетти и Ломовицкий скоро вернутся, а с Ташаевым придётся подождать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о ситуации с травмированными футболистами команды перед домашним матчем 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".

"Ломовицкий получил ушиб ахилла, поэтому он не тренировался всю неделю. У Ташаева растяжение. Ещенко получил травму задней поверхности бедра. Боккетти восстанавливается после травмы, которую он получил в матче с греческим ПАОКом. Я думаю, что Боккетти и Ломовицкий скоро вернутся в строй. Больше всех придётся подождать с Ташаевым", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Боккетти Ломовицкий Ташаев Спартак
Сегодня, 20:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:39) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Ташаева нужно "мариновать", как и Педрошу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.