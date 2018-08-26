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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексей Маклаков: зачем Каррера держит на поле выжатого Зобнина, когда есть Ханни?
Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после матча 5-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1) подверг критике тренера спартаковцев Массимо Карреру. У вип-фаната есть вопросы по заменам.
– Вы говорили, что в прошлом матче с "Краснодаром" Каррера плохо управлял командой, сейчас есть подвижки в положительную сторону?
– Нет. Снова были глупые затяжки по заменам. Луиза Адриану надо раньше выпускать. Непонятна ситуация с Зобниным, который выжат как лимон. Чего держать игрока, зная, что у тебя в запасе есть Ханни? Может он лучше знает форму игроков, но у меня, как было, так и осталось впечатление чего-то недоделанного. Моментов было большое количество, играли все неплохо. Зудит у меня из-за поздних замен. Тренеру надо расти и тянуться к чему-то прекрасному. Либо он не чувствует игру и не понимает, что уставших футболистов надо менять, либо мы тогда полные дураки. К игрокам претензий нет вообще. Наверное, есть небольшая досада от действий Тимофеева. Непонятно чего он хочет. Но в команде все работали на 100%, особенно Фернанду порадовал.
– "Спартак" сегодня был особенно мотивирован, не показалось?
– Надо понимать мотивировку. Она сильнейшая. Если бы не "Динамо", мы бы сейчас не парились с выходом в Лигу чемпионов. Не забуду никогда матч в прошлом году, когда играли с ними в Химках. Счет и тогда был 2:0. Получается какие-то роковые для нас цифры. Слава Богу сейчас не случилось повторение.
Не понимаю ошибки нашего странного вратаря. Чем она вызвана? Это дерби, концентрация максимальная должна быть. Привез абсолютно нелогичный гол. "Спартак" все же подавил полностью "Динамо" в первые минуты. Не помню, чтобы бело-голубые создали много угроз оппонентам. Были два-три пунктирных намека, но не больше. В основном давил "Спартак".
– Комбаров второй раз подряд на скамейке, а вместо него Мельгарехо. Помогло?
– Не знаю. Больше свободы появилось в действии Лоренсо. Ему выпал такой шанс, и он проявил себя. Показал, что он футболист, который любит бороться на любом участке поля. Любому игроку нашей команды не помешало бы отдохнуть два дня на скамейке. Вместо него играл бы его партнер по позиции. Конкуренция необходима, она помогает добиваться больших успехов игрокам.
Немножко Глушаковым не доволен в этой игре. Что-то у него произошло, не может никак сконцентрироваться на игре. Чего-то чуть-чуть все время ему не хватает. Не знаю, чем это вызвано. Возможно, психологические проблемы. В любом случае, верю в свою команду и желаю ей успехов.
"Спорт-Экспресс"
– Вы говорили, что в прошлом матче с "Краснодаром" Каррера плохо управлял командой, сейчас есть подвижки в положительную сторону?
– Нет. Снова были глупые затяжки по заменам. Луиза Адриану надо раньше выпускать. Непонятна ситуация с Зобниным, который выжат как лимон. Чего держать игрока, зная, что у тебя в запасе есть Ханни? Может он лучше знает форму игроков, но у меня, как было, так и осталось впечатление чего-то недоделанного. Моментов было большое количество, играли все неплохо. Зудит у меня из-за поздних замен. Тренеру надо расти и тянуться к чему-то прекрасному. Либо он не чувствует игру и не понимает, что уставших футболистов надо менять, либо мы тогда полные дураки. К игрокам претензий нет вообще. Наверное, есть небольшая досада от действий Тимофеева. Непонятно чего он хочет. Но в команде все работали на 100%, особенно Фернанду порадовал.
– "Спартак" сегодня был особенно мотивирован, не показалось?
– Надо понимать мотивировку. Она сильнейшая. Если бы не "Динамо", мы бы сейчас не парились с выходом в Лигу чемпионов. Не забуду никогда матч в прошлом году, когда играли с ними в Химках. Счет и тогда был 2:0. Получается какие-то роковые для нас цифры. Слава Богу сейчас не случилось повторение.
Не понимаю ошибки нашего странного вратаря. Чем она вызвана? Это дерби, концентрация максимальная должна быть. Привез абсолютно нелогичный гол. "Спартак" все же подавил полностью "Динамо" в первые минуты. Не помню, чтобы бело-голубые создали много угроз оппонентам. Были два-три пунктирных намека, но не больше. В основном давил "Спартак".
– Комбаров второй раз подряд на скамейке, а вместо него Мельгарехо. Помогло?
– Не знаю. Больше свободы появилось в действии Лоренсо. Ему выпал такой шанс, и он проявил себя. Показал, что он футболист, который любит бороться на любом участке поля. Любому игроку нашей команды не помешало бы отдохнуть два дня на скамейке. Вместо него играл бы его партнер по позиции. Конкуренция необходима, она помогает добиваться больших успехов игрокам.
Немножко Глушаковым не доволен в этой игре. Что-то у него произошло, не может никак сконцентрироваться на игре. Чего-то чуть-чуть все время ему не хватает. Не знаю, чем это вызвано. Возможно, психологические проблемы. В любом случае, верю в свою команду и желаю ей успехов.
"Спорт-Экспресс"
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