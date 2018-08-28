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Оливье Тиль продолжит карьеру в "Уфе"

Полузащитник люксембургского "Прогреса" Оливье Тиль подпишет четырехлетний контракт с "Уфой", cообщает ТАСС со ссылкой на источник в уфимском клубе, знакомый с ходом переговоров.

"Футболист "Прогреса" Оливье Тиль станет игроком "Уфы". Со дня на день будут оформлены все документы. Срок контракта будет рассчитан на четыре года", - сказал источник.
Теги: Уфа Трансферы
Вчера, 22:21
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