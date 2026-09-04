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Семшов назвал ключевого футболиста в составе "Спартака"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назвал незаменимого футболиста в составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Семшова, Барко - ключевой футболист красно-белых.

- Барко — ключевой футболист для "Спартака". Его никто не может заменить на данный момент.

У него есть движение, умные ходы и огромное желание играть вперед, обострять, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

В текущем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт 27-летнего аргентинца с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в руководстве клуба сообщали, что в ближайшее время соглашение с полузащитником будет пролонгировано.

После шести сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе. В седьмом туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде со столичным "Динамо".

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