Семшов назвал ключевого футболиста в составе "Спартака"

- Барко — ключевой футболист для "Спартака". Его никто не может заменить на данный момент.
У него есть движение, умные ходы и огромное желание играть вперед, обострять, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
В текущем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт 27-летнего аргентинца с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в руководстве клуба сообщали, что в ближайшее время соглашение с полузащитником будет пролонгировано.
После шести сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе. В седьмом туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде со столичным "Динамо".