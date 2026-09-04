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Агент бразильца, от подписания которого отказалось "Динамо", пригрозил российским клубам

Футбольный агент Флавио Бриссант, представляющий интересы вингера "Ботафого" Матеуса Мартинса, высказался о срыве перехода своего клиента в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам агента, теперь российским клубам придется отправлять своих врачей в Бразилию для УМО.

- Могу гарантировать, что футболисты из чемпионата Бразилии покинут страну ради перехода в РПЛ только с подписанными контрактами.

Медицинское обследование будет проведено в Бразилии или российским клубам придется отправить в Бразилию своего доктора. Спасибо "Динамо", - приводит слова агента журналист Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее в Москву прилетели вингер "Ботафого" Гонсало Плата и футболист "Фламенго" Матеус Мартинс для прохождения медосмотра и завершения перехода в московское "Динамо". У обоих футболистов были выявлены повреждения и бело-голубые отказались от их подписания.

В бразильских клубах были не согласны с диагнозами, а "Ботафого" намерен подать на "Динамо" иск а неправомерное использование изображения футболиста в аэропорту.

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